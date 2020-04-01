Интересно, чем в дни чрезвычайного положения занимаются депутаты ЖК?

Конституционный закон Кыргызской Республики "О чрезвычайном положении" предписывает, что работа Жогорку Кенеша после объявления чрезвычайного положения не может прерываться. И какова ситуация в нынешней реальности?

Как сообщили VB.KG из пресс-службы ЖК, "депутаты парламента осуществляют свою деятельность согласно постановления Жогорку Кенеша о проведении разъяснительных работ среди населения в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Работа парламентариев не ограничивается реализацией информационно-разъяснительных мер. Малообеспеченным, многодетным семьям, лицам с ограниченными возможностями здоровья и другим уязвимым категориям населения в качестве гуманитарной помощи со стороны депутатов раздаются продуктовые наборы, медицинские изделия и средства дезинфекции, оказывается финансовая помощь".

Если конкретнее, то надо отметить следующее, депутат Наталья Никитенко ознакомилась с работой блок-постов, с условиями содержания граждан в обсервациях, а также обеспеченностью населения лекарствами и продовольствием.

Депутаты из фракции "Ата-Мекен" передали Ысык-Атинской территориальной больнице и сотрудникам блок-постов защитные костюмы, маски и продукты питания.

Депутат Искандер Гайпкулов организовал трехразовое горячее питание для медперсонала и 60 пациентов с почечной недостаточностью, получающих процедуру гемодиализа в частной клинике в Ошской области.

Нардепы Улугбек Ормонов и Улан Примов оказали помощь нуждающимся семьям Узгенского района в виде 50 тонн муки. Кроме того 30 мешков муки были переданы жителям новостроек Бишкека. Общая сумма благотворительной акции составила около 1,5 миллиона сомов.

Депутаты Торобай Зулпукаров и Азамат Арапбаев передали жителям Ноокатского района 40 тонн муки, 5 тонн растительного масла и 20 тысяч медицинских масок.

Депутат Бактыбек Сыдыков вручил жителям Ноокенского района 3,5 млн сомов, две машины скорой помощи и 20 тысяч медицинских масок.

Депутат Пархат Тулендыбаев передал 7 тысяч масок и антисептических средств служащим областных администраций и больниц, а также обеспечил обедом 600 сотрудников блок-постов Чуйского ГУВД.

Депутат Искендер Матраимов организовал помощь регионам через благотворительный фонд "Исмаил Матраимов". Со стороны парламентария жителям Нарынской области, города Ош, Ноокатского, Сузакского и Карасуйского районов передано 375 тонн муки, 23 тонны растительного масла и 100 тысяч медицинских масок. Депутат продолжает оказывать гуманитарную и финансовую помощь и в других районах республики.

В связи с прекращением в Бишкеке работы общественного транспорта депутатами были предложены меры по организации перевозки врачей и медсестер к лечебным учреждениям. Все сопутствующие расходы, связанные с оплатой заработной платы водителям и приобретением ГСМ, покрываются из личных средств депутата Марата Аманкулова. Он обещает, что перевозка медперсонала по 10 установленным маршрутам продлится вплоть до завершения режима ЧП и восстановления работы общественного транспорта.

Депутаты ЖК подчеркивают, что "в тяжелое для страны и для всего мира время особенно важны консолидированные действия всех институтов государственной власти и гражданского общества. В связи с этим парламентарии призывают всех неравнодушных граждан не оставаться в стороне от благотворительной деятельности, а также напоминают о необходимости соблюдения рекомендаций Правительства, Республиканского оперативного штаба и местных органов власти о мерах по борьбе с коронавирусом".

Впрочем, критики деятельности ЖК настаивают, что по букве и духу закона парламентарии обязаны проводить очередные пленарные заседания согласно регламенту – по средам и пятницам, а не подменять эту самую главную часть своей работы "работой с избирателями". Законодатели должны строго выполнять закон "О чрезвычайном положении".