Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов

Госкомитет информационных технологий и связи организовал сбор помощи в виде смартфонов для сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего было собрано 110 смартфонов. Они переданы в Комендатуру для последующего распределения между постовыми сотрудниками. Гаджеты необходимы для возможности считывания постовыми электронных пропусков.

Помощь оказана компанией Huawei в Кыргызстане, мобильным оператором О! и интернет-провайдером "Акнет".

Напомним, во взаимодействии с комендатурой города Бишкек айти специалистами при ГКИТиС запущена система электронного разрешения для транспортных средств на передвижение c 7.00 до 20.00 по городу Бишкек во время карантина.

В будущем планируется использовать предоставленные смартфоны для оказания цифровых услуг обществу в рамках реализации концепции "Санарип Кыргызстан", в том числе в рамках реализации проекта "Безопасный город".