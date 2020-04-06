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Комендатуре Бишкека передали 110 смартфонов

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- Александра Василькова
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Госкомитет информационных технологий и связи организовал сбор помощи в виде смартфонов для сотрудников правоохранительных органов. Об этом говорится на сайте ведомства.

Всего было собрано 110 смартфонов. Они переданы в Комендатуру для последующего распределения между постовыми сотрудниками. Гаджеты необходимы для возможности считывания постовыми электронных пропусков.

Помощь оказана компанией Huawei в Кыргызстане, мобильным оператором О! и интернет-провайдером "Акнет".

Напомним, во взаимодействии с комендатурой города Бишкек айти специалистами при ГКИТиС запущена система электронного разрешения для транспортных средств на передвижение c 7.00 до 20.00 по городу Бишкек во время карантина.

В будущем планируется использовать предоставленные смартфоны для оказания цифровых услуг обществу в рамках реализации концепции "Санарип Кыргызстан", в том числе в рамках реализации проекта "Безопасный город".


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URL: https://www.vb.kg/386879
Теги:
МВД, Кыргызстан, смартфоны, коронавирус
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