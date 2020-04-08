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Медики детской инфекционной больницы в Оше заразились COVID-19

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- Екатерина Улитина
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Из-за заражения медицинских сотрудников COVID-19 на дезинфекцию закрыт Ошский филиал инфекционной детской больницы. Об этом сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава.

- Ранее у одного медика, работающего в стационаре, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Весь персонал филиала был помещен в обсервацию. В течение следующих дней подтвердились другие случаи заражения врачей. В связи с этим было принято решение закрыть здание для дезинфекции, - рассказали в Минздраве.

Сейчас детская инфекционная больница временно работает в здании Ошской межобластной больницы.

Отмечается, что коллектив ошского филиала небольшой.

Напомним, в последние дни стало известно о заражениях COVID-19 среди медиков. На сегодняшний день диагноз подтвердился у 32 сотрудников здравоохранения.


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URL: https://www.vb.kg/386948
Теги:
Минздрав, Ош, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19
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