Медики детской инфекционной больницы в Оше заразились COVID-19

Из-за заражения медицинских сотрудников COVID-19 на дезинфекцию закрыт Ошский филиал инфекционной детской больницы. Об этом сообщили VB.KG в пресс-службе Минздрава.

- Ранее у одного медика, работающего в стационаре, подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией. Весь персонал филиала был помещен в обсервацию. В течение следующих дней подтвердились другие случаи заражения врачей. В связи с этим было принято решение закрыть здание для дезинфекции, - рассказали в Минздраве.

Сейчас детская инфекционная больница временно работает в здании Ошской межобластной больницы.

Отмечается, что коллектив ошского филиала небольшой.

Напомним, в последние дни стало известно о заражениях COVID-19 среди медиков. На сегодняшний день диагноз подтвердился у 32 сотрудников здравоохранения.