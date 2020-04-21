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На помощь кыргызстанцам в РФ пришли их соотечественники-врачи

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- Евгений Денисенко
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Заботу о здоровье граждан Кыргызстана в Москве и других регионах России в период пандемии коронавируса разделили их соотечественники, работающие в здешних лечебных учреждениях. Они объединились в рамках общества "Врачи-волонтеры Кыргызстана", созданного посольством КР в РФ совместно с Ассоциацией врачей Кыргызстана в России.

Представители этого общества, как рассказали в посольстве, на безвозмездной основе и в круглосуточном режиме дистанционно опрашивают обращающихся соотечественников, проводят их экспресс-обучение первичным санитарно-гигиеническим требованиям и нормам, правилам дезинфекции, оказания при необходимости посильной медицинской помощи.

"В ходе ежедневных консультаций получают врачебные рекомендации до 150 и более пациентов. За каждым из таких лиц стоят 10-15 человек, среди которых имеются люди, побывавшие в контакте с зараженными, или те, у которых проявились симптомы нового вирусного заболевании", - проинформировали в дипмиссии.

В самой Москве объединились, в том числе, уроженцы Кыргызстана – главврачи возглавляемых ими же клиник. Сегодня в российской столице, по имеющимся данным, действуют уже более двух десятков подобных лечебных учреждений, разного формата и специализации, персонал которых также представлен специалистами-кыргызстанцами. В нынешней ситуации все они дают консультации и с помощью специально созданного чата.

В посольстве также рассказали, что при содействии дипмиссии в период с 3 февраля по настоящее время были отправлены в Кыргызстан полученные от Роспотребнадзора тест-системы и реагенты к ним для проведения лабораторных исследований 50 тысячам пациентам, на предмет диагностированию у них вируса COVID-2019. Также в КР ушла партия инфракрасных термометров - для осуществления бесконтактного измерения температуры у людей.


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URL: https://www.vb.kg/387407
Теги:
миграция, Россия, Москва, Кыргызстан, больница, Помощь, коронавирус
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