В природном заповеднике "Сары-Челек" расцвели первые подснежники (фото)

В природном заповеднике "Сары-Челек" расцвели первые подснежники. Там же расцвел цветок, называемый пастушьей сумкой и появились ирисы.

Пресс-служба Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства отмечает, что все эти редко встречающие уникальные цветы растут в каменистых местах. Период цветения длится всего лишь одну неделю.

Кстати, общая территория Государственного природного заповедника "Сары-Челек" составляет 23 тысячи 868 гектаров. В заповеднике обитают более 40 видов млекопитающих, 175 видов птиц и 5 видов рыб, произрастает более 1200 видов растений. Многие из них занесены в Красную книгу Кыргызстана. Ну а главное украшение заповедника - озеро "Сары-Челек", длина его 7,5 километра, ширина 3 километра, а глубина около 250 метров.