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Горнодобывающая компания оказывает помощь жителям Джалал-Абадской области

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- Бакыт Басарбек
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В Джалал-Абадской области ОсОО "Эти Бакыр Терексай" раздало продуктовые наборы на общую сумму 3 миллиона 360 тысяч сомов. Об этом сообщает пресс-служба ОАО "Кыргызалтын".

По данным пресс-службы, в продуктовый набор входят мука, сахар, рис, чай, томатная паста и растительное масло.

Помимо гуманитарной помощи Терексайскому айылному аймаку оказана и финансовая помощь. На основе социального пакета ОсОО "Эти Бакыр Терексай" выделила денежные средства в размере 3 миллиона 750 тысяч сомов для приобретения муки.

Помимо этого, на постоянной основе оказывается помощь в приобретении средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и ГСМ.

Справка: ОсОО "Эти Бакыр Терексай" - совместное предприятие ОАО "Кыргызалтын" (25% доли) и турецкой компании "Эти Бакыр" (75% доли).

Компания занимается разработкой месторождений золота и сурьмы Тереккан, Перевальное и Терек в Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/387443
Теги:
горнодобывающий сектор, гуманитарная помощь, Джалал-Абадская область, коронавирус
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