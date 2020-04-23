Швейцария выделяет $196,5 тыс для покупки продуктов детям-сиротам и пожилым

Швейцария поддержит ВПП ООН в оказании помощи стационарным социальным учреждениям Кыргызстана для преодоления трудностей, связанных с COVID-19. Об этом Посольство Швейцарии в Кыргызской Республике.

"Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН) в Кыргызской Республике приветствует грант правительства Швейцарии в размере 200 000 швейцарских франков (196 500 долл. США) для предоставления срочной продовольственной помощи 22 социальным стационарным учреждениям и школам-интернатам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ВПП ООН направит средства на обеспечение основных продовольственных потребностей более 3 100 резидентов социальных стационарных учреждений и школ-интернатов в стране в течение трех месяцев в разгар вспышки COVID-19. Жители социальных учреждений - сироты, пожилые и люди с ограниченными возможностями здоровья – в числе наиболее социально уязвимых групп населения, т.к. зависят от государственной помощи как единственной доступной поддержки. Продовольственная помощь будет оказана в рамках долгосрочного партнерства ВПП ООН, Министерства труда и социального развития КР и Министерства образования и науки КР.

"ВПП ООН поддерживает усилия правительства Кыргызской Республики по обеспечению продовольственной безопасности, особенно для самых уязвимых групп населения. Финансовая поддержка от правительства Швейцарии крайне важна, чтобы в условиях серьезных социально-экономических последствий текущего кризиса мы могли гарантировать, чтобы никто не остался без поддержки, особенно самые нуждающиеся, включая резидентов социальных учреждений", - говорят в посольстве.

Благодаря финансовой поддержки со стороны Швейцарии ВПП ООН обеспечит каждое социальное стационарное учреждение и школу-интернат трехмесячным продовольственным рационом, включающим 75 кг обогащенной пшеничной муки и 8 литров масла на человека. Такая помощь обеспечит продовольственную безопасность жителей социальных стационарных учреждений в условиях роста цен на продукты питания. Кроме того, это позволит администрациям учреждений высвободить экономические ресурсы на усиление санитарии и гигиены.

Поскольку безопасность, защита и достоинство жителей социальных учреждений имеют первостепенное значение, ВПП ООН обеспечит все меры предосторожности при доставке и передаче продуктов питания.

"Мы хотели бы поблагодарить ВПП ООН, нашего давнего партнера по поддержке малоимущих семей, и правительство Швейцарии за их готовность помогать народу Кыргызстана. В это время кризиса все усилия имеют значение для обеспечения социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения", - сказал министр труда и социального развития Улукбек Кочкоров.