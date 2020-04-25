Никитенко: Нас ждет небывалый по масштабам глобальный кризис. Где выход?

Председатель Комитета по правопорядку Жогорку Кенеша Наталья Никитенко выразила VB.KG мнение, что чем раньше мы начнем принимать антикризисные меры, тем будет лучше. Но сможет ли это сделать нынешнее Правительство?

Наталья Владимировна, ваш парламентский комитет в буквальном смысле держит руку на пульсе, отслеживая жалобы и обращения кыргызстанцев в нынешний период чрезвычайного положения. Какова ситуация сегодня, в этот час?

- На сегодня в комитет по правопорядку, наряду с традиционными обращениями и жалобами по поводу пропускного режима, запретов комендатур и отвратительного отношения к медицинским работникам, увеличилось количество обращений по поводу ухудшения экономического положения граждан. Больше стало обращений с предложениями об ослаблении режима чрезвычайного положения, постепенном выходе на работу отдельных видов деятельности малого и среднего бизнеса. В настоящее время остро встает вопрос о возможности выживания людей, это касается всех без исключения слоев населения страны, может быть за исключением узкой группы наших олигархов и высшего чиновничьего аппарата.

Вы согласны, что медицинская часть, если так можно выразиться, кризиса подходит к концу?

- Так или иначе, силами наших медицинских работников, и главное, тому, что большая часть населения самоизолировалась, пандемия пойдет на спад. Но это исключительно именно медицинская часть кризиса. Далее идет экономическая, социальная часть, которые, если не решить, могут перейти и в политическую.

Ваш прогноз?

- По мнению всех без исключения экономистов мира, нас ждет небывалый по своим масштабам и глубине глобальный кризис, может быть, сопоставимый с кризисом 20-30–х годов прошлого века, о котором мы знаем из учебников истории и экономики, по характерному, знаковому названию "Великая депрессия". И все экономисты считают, что чем раньше мы начнем принимать антикризисные меры, то тем будет лучше.

Правительство уже несколько раз заявляло о наличии у них различных планов и различных этапов по выходу из кризиса.

- В Парламенте мы не раз требовали представить открыто антикризисный план. Однако, кроме выдачи помощи в виде раздачи муки и пакетов с едой, отсрочки по выплате налогов, никаких реальных и видимых шагов до сих пор нет. И то, к списку и процессу распределения помощи нуждающимся есть вопросы. От Правительства есть только туманные и неясные обещания, какова цена этих обещаний, мы помним по их заверениям, что страна и система здравоохранения готовы к пандемии, что "граница на замке и враг не пройдет". Результаты налицо.

Кто виноват, в принципе, ясно. И что делать?

- Считаю, что сегодня необходимо принять решения по реальному выходу из кризиса, представить обществу четкий и понятный антикризисный план. Представить полную и открытую информацию о тех средствах, которые поступили на Единый счет от граждан, организаций и их расходовании. Пока, к созданной вокруг счета Комиссии много вопросов. Ее заседание прошло лишь дважды, и решение было принято о выплатах медикам 38 миллионов сомов, по остальной сумме пока решений и ответов нет.

Что еще требуется от Правительства?

- Правительство должно представить полную информацию о поступающих от всевозможных донорских международных организаций и институтов средств, их целевому назначению, кредитному обременению и насколько это увеличивает размер внешнего долга. Я озвучивала на заседании свою позицию по обязательному формированию Государственного Резервного фонда из разных источников: внутренних, внешней международной помощи, а также за счет средств Единого счета по борьбе с коррупцией.

Резервный фонд должен быть прозрачен и понятен?

-Да, он должен быть прозрачен и понятен для населения по доходам и расходам и служить подушкой безопасности на весь период выхода из кризиса. Этот пункт о Резервном фонде вошел в Постановление Жогорку Кенеша. Теперь дело за реализацией, и самое главное, за обеспечением прозрачности.

Правда ли, что сегодня, как никогда, высок уровень недоверия к тому, как собираются и расходуются средства?

- К сожалению, да! Считаю, что нельзя допустить вокруг этих средств, полученных в условиях тяжелейшего кризиса, никаких укрытий информации, утаивания, тем более риска возникновения "серых схем" и махинаций. Ответственность в случае расхищения должна быть равна ответственности в условиях военного времени!

Какие еще конкретные меры вы предлагаете?

- Во-первых, необходимо сегодня начать процесс смягчения и поэтапного выхода из режима чрезвычайного положения. Необходимо убрать блок-посты внутри города, разрешить работу ряда малых и средних предприятий сферы услуг, разрешить работу такси, с условием соблюдения санитарных норм и социального дистанцирования. Люди должны быть в масках в общественных местах, в магазинах должны быть санитайзеры, соблюдать дистанцию и т.д.

Мы должны хоть в какой-то мере стимулировать экономику.

Во-вторых, мы должны пойти на поддержку людей, чего бы это ни стоило государству. Коммунальные услуги за период ЧП должны как минимум на 50 процентов быть оплачены Правительством везде, где был режим чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации. Правительство должно объявить налоговые каникулы минимум на 2-3 месяца. Кредитные каникулы, механизм субсидирования также должны быть поддержаны Нацбанком. Программа субсидирования фермеров, отечественных товаропроизводителей должна быть представлена Правительством.

В-третьих, правительство должно договориться с союзными государствами ЕАЭС о закупке продуктов питания наших товаропроизводителей. Наш союз должен показать свою силу и единство. Правительство должно активно продвигать наш товар. Оно должно дать значительную поддержку сектору туризма и другим, которые пострадали и пострадают в ближайшее время.

В-четвертых, многие мировые медицинские эксперты говорят о возможной второй волне пандемии, осенью-зимой этого года, правительство должно начать готовиться. Мы, видимо, единственная (!!) страна в мире, которая даже в этот кризис не построила ни одного метра новых больничных мест, ни одной фабрики по изготовлению медикаментов, ни одной лаборатории, то есть ничего. Мы максимально эксплуатируем потенциал еще советский инфраструктуры здравоохранения.

Нам необходимо срочно заняться нашим здравоохранением, наукой, мы должны создать свою базу по созданию масок, медицинских костюмов и хоть каких-то лекарств.

В-пятых, финансовая система должна иметь необходимую подушку безопасности, система матрезервов должна стать системой стратегических резервов, а не вывеской и местом для мошенников и махинаторов.

Ваше резюме?

- Не резюме, а последнее по перечислению, но не по значению. По моему мнению, остается большим вопросом, способно ли нынешнее правительство реализовать все необходимые действия.