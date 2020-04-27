Золотые слитки Нацбанка стали дешевле

В Кыргызстане снизилась стоимость мерных слитков золота. Об этом сообщается на сайте Национального банка

На 27 апреля цена продажи слитков весом в одну унцию составила 155 тысяч 545 сомов. 24 апреля тот же объем драгметалла продавали за 157 тысячи 301 сомов. Таким образом, за три дня цена на золото снизилась на 1 тысячу 756 сомов.

Менее, чем неделю назад был отмечен рост стоимости драгоценного металла. 22 апреля Нацбанк продавал унцию золота за в 151 тысячу 665 сомов, а 23 апреля стоимость того же объема составила 155 тысяч 150 сомов.

Отметим, что, по данным портала Kitco, с начала апреля на мировом рынке золота отмечается тренд на повышение стоимости драгметалла с небольшими кратковременными снижениями.

"Причина роста цен на золото связана с тем, что перспективы мировой экономики остаются очень неопределенными на фоне пандемии Covid-19, которая нанесла большой ущерб мировой торговле", - поясняют аналитики.