Гражданам КР в РФ начала поступать финансовая помощь с родины

Посольство КР в РФ проинформировало о поступлении из Кыргызстана финансов в помощь находящимся здесь соотечественникам. Речь идет о средствах в размере 10 миллионов сомов, выделенных правительством КР для поддержки сограждан в условиях сложной эпидемиологической ситуацией в России из-за коронавируса.

По информации посольства, в действующий при нем штаб по состоянию на 25 апреля поступило из упомянутой суммы 4 миллиона сомов. Эти деньги направляются на обеспечение проживания в хостелах, а также продуктами питания первой необходимости остро нуждающейся категории лиц. В их числе - инфицированные COVID -19, тяжелобольные, многодетные семьи, матери-одиночки, беременные женщины.

Отмечается, что в соответствии с установленным правительством КР порядком выдача наличных денежных средств не предусмотрена.

Дальнейшее распределение поступающих средств, расходуемых на перечисленные нужды, будет рассматриваться специальной комиссией при посольстве, с участием лидеров и активистов кыргызской диаспоры в Москве, с учетом заявок граждан из упомянутой категории.

В штабе при посольстве Кыргызстана, "осознавая ответственность перед нашими соотечественниками", заявили, что расходование каждого сома из данной суммы будет находиться на общественном контроле.