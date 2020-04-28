Народный штаб "Биз Барбыз" продолжает помогать населению (фото)

Более месяца – с момента введения чрезвычайного положения – народный штаб "Биз Барбыз" делает все, чтобы помочь республике и ее гражданам пережить коронавирус и его последствия. Основные направления работы – это продовольственная программа и обеспечение врачей средствами индивидуальной защиты.

За месяц штаб обеспечил продуктами почти 3 тысячи семей – и все средства на это были получены от частных предпринимателей и простых сограждан. Кто-то перечислил 100 сомов, кто-то – 100 000 сомов, кто-то – еще больше. Люди приносят продукты, открывают точки сбора, продают товары по себестоимости только ради того, чтобы кто-то, кого они даже не знают, не голодал.

Часть средств штаб направил на пошив СИЗ, так как с самого начала от врачей поступало очень много жалоб на то, что защитных костюмов, масок, перчаток катастрофически не хватает, а ждать помощи от государства слишком долго. Кыргызская диаспора в США проспонсировала пошив большинства СИЗ, перечислив единовременно около 10 тысяч долларов. На сегодня в регионы отправлено более 11 тысяч защитных костюмов, в том числе в Баткен, Джалал-Абад, Нарын, Ош, Тюп и так далее.

Вся финансовая отчетность регулярно выкладывается на страницах народного штаба "Биз Барбыз" в социальных сетях. Стоимость одного продуктового пакета – 1000 – 1100 сомов; собирается он в расчете на две недели на семью из четырех человек. Стоимость пошива одного защитного костюма – от 240 до 360 сомов (в зависимости от материала и фурнитуры).

Если вы хотите помочь народному штабу "Биз барбыз", то вы можете перечислить деньги одним из следующих способов:

- Пополнение Элсом:

1) Выбрать в главном меню "Покупка товаров и услуг",

2) Ввести код Фонда "14757" и сумму к оплате,

3) Подтвердить платёж ,

При пополнении ЭЛСОМ через платёжные терминалы необходимо набрать номер кошелька - 0500807040.

- Банковские реквизиты:

Получатель - Общественный фонд Тонус (Tonus public foundation)

Счет получателя/Beneficiary account:

KGS 1180000097037996

USD 1180000097038097

EUR 1180000097038101

Банк получателя/Beneficiary bank

Demir Kyrgyz International Bank (Bishkek, Kyrgyzstan)

SWIFT Банка получателя/Beneficiary bank SWIFT (BIC)

БИК 118005 SWIFT – DEMIKG22

- Для перевода на банковскую карту

4169 5952 0530 7133 OPTIMA

За перечисление на иные реквизиты, кроме указанных, ответственность штаб не несет! Будьте бдительны - мошенники представляются волонтерами, просят деньги и/или продукты. Не перечисляйте деньги тем, в ком вы не уверены!