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Баткенская область отправила продовольственную помощь Узбекистану

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- Нина Ничипорова
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Баткенская область отправила продовольственную помощь Ферганской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

По ее данным, жителям Ферганской области были отправлены рис, яблоки, картофель. С первых дней распространения коронавируса Кыргызстан и Узбекистан стали поддерживать друг друга в борьбе против эпидемии COVID-19.

Как отмечается, по итогам переговоров полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева, соседи ранее отправили жителям Баткенской области защитные костюмы, дезинфицирующие средства и муку.


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URL: https://www.vb.kg/387719
Теги:
Баткенская область, Узбекистан, Помощь, коронавирус
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