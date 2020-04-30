Баткенская область отправила продовольственную помощь Узбекистану

Баткенская область отправила продовольственную помощь Ферганской области Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

По ее данным, жителям Ферганской области были отправлены рис, яблоки, картофель. С первых дней распространения коронавируса Кыргызстан и Узбекистан стали поддерживать друг друга в борьбе против эпидемии COVID-19.

Как отмечается, по итогам переговоров полномочного представителя правительства в Баткенской области Алишера Абдрахманова и главы Ферганской области Узбекистана Шухрата Ганиева, соседи ранее отправили жителям Баткенской области защитные костюмы, дезинфицирующие средства и муку.