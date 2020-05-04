Кыргызстан получит поддержку от России и ЕАБР

Евразийский банк развития и Российский экспортный центр запускают программу поддержки предприятий стран-участниц этого банка - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Это предусмотрено специальным меморандумом, который заключили ЕАБР и РЭЦ.

Как сообщили в ЕАБР, программа предусматривает финансирование экспорта товаров, работ и услуг, произведенных в России, в перечисленные государства. Заемщикам будут предоставлены льготные условия с привлечением финансирования ЕАБР и РЭЦ.

"Подписанный документ полностью соответствует логике действий Евразийского банка развития в условиях мировой пандемии коронавирусной инфекции. Это - наращивание темпа работы в наших странах для скорейшей стабилизации экономической ситуации и их поступательного развития. Привлечение на этом пути компетенций нашего партнера - Российского экспортного центра, безусловно, поможет поддержать их товарооборот с Российской Федерацией", - заявил председатель правления ЕАБР Андрей Бельянинов.

По словам генерального директора АО "РЭЦ" Вероники Никишиной, цель новой программы - поддержка экономической стабильности и сохранение спроса на товары, работы и услуги в странах ЕАБР и предупреждение падения торгового оборота между государствами ЕАЭС в результате пандемии. Это в условиях ухудшения общей экономической ситуации в мире становится задачей первостепенной важности", - подчеркнула Никишина.

Меморандум, как отмечается, предполагает долгосрочное, эффективное и взаимовыгодное сотрудничество, направленное в том числе на поиск, подготовку и финансирование инвестиционных проектов в области инфраструктуры, энергетики, машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, агропромышленного комплекса, информационных технологий и т.д. Предусмотрена также организация предоставления страховой поддержки в целях страхования предпринимательских и политических рисков инвесторов и кредиторов по таким проектам.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников - Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов.