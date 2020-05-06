Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Как получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь в Кыргызстане

213  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 1 мая граждане могут получить бесплатную юридическую

консультацию по номеру 112. Об этом сообщают в пресс-службе правительства КР.

Горячая линия 112 с 1 мая предоставляет бесплатные юридические консультации гражданам в период режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Данная услуга реализуется в целях обеспечения граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан своевременной, оперативной и качественной правовой поддержкой. Проект запущен при поддержке Программы развития ООН.

Бесплатные юридические консультации оказывают квалифицированные юристы общественного объединения "Новые решения", на русском, кыргызском и английском языках.

Время работы горячей линии: с 8 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресенья.

В условиях чрезвычайного положения количество граждан, нуждающихся в юридической помощи, растет. Наиболее актуальными правовыми вопросами на сегодняшний день являются:

- проблема неисполнения договорных обязательств, рассрочки в исполнении денежных обязательств, освобождения от ответственности в связи с форс-мажорными обстоятельствами;

- незаконное увольнение или предоставление отпуска без сохранения заработной платы, невыплата пособий и неисполнение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством республики;

- формирование и сдача налоговых отчетов, вопросы, связанные с приостановлением предпринимательской деятельности, в том числе, на патентной основе;

- расторжение брака, семейное насилие, вопросы, связанные с воспитанием детей;

- привлечение к ответственности за нарушение правил режима чрезвычайного положения, нарушение противоэпидемиологических норм, распространение информации, не соответствующей действительности, превышение служебных полномочий, проблема доступа к профессиональной помощи адвоката в условиях чрезвычайного положения.

Позвонив на горячую линию 112, граждане могут получить подробную юридическую консультацию по вышеуказанным и иным вопросам из юридической сферы.

Эта помощь предоставляется в рамках совместных мер по гуманитарному реагированию Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС), которая была активирована 16 марта 2020 года по просьбе правительства Кыргызской Республики, с целью оказания помощи в

обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на COVID-19 и подготовки к раннему восстановлению.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/387833
Теги:
правительство, Юридическая практика, Кыргызстан, Помощь, коронавирус, карантин
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  