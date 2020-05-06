Как получить квалифицированную бесплатную юридическую помощь в Кыргызстане

С 1 мая граждане могут получить бесплатную юридическую

консультацию по номеру 112. Об этом сообщают в пресс-службе правительства КР.

Горячая линия 112 с 1 мая предоставляет бесплатные юридические консультации гражданам в период режима чрезвычайного положения, введенного в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19 в стране. Данная услуга реализуется в целях обеспечения граждан Кыргызской Республики и иностранных граждан своевременной, оперативной и качественной правовой поддержкой. Проект запущен при поддержке Программы развития ООН.

Бесплатные юридические консультации оказывают квалифицированные юристы общественного объединения "Новые решения", на русском, кыргызском и английском языках.

Время работы горячей линии: с 8 до 20.00, 6 дней в неделю, кроме воскресенья.

В условиях чрезвычайного положения количество граждан, нуждающихся в юридической помощи, растет. Наиболее актуальными правовыми вопросами на сегодняшний день являются:

- проблема неисполнения договорных обязательств, рассрочки в исполнении денежных обязательств, освобождения от ответственности в связи с форс-мажорными обстоятельствами;

- незаконное увольнение или предоставление отпуска без сохранения заработной платы, невыплата пособий и неисполнение гарантий, предусмотренных трудовым законодательством республики;

- формирование и сдача налоговых отчетов, вопросы, связанные с приостановлением предпринимательской деятельности, в том числе, на патентной основе;

- расторжение брака, семейное насилие, вопросы, связанные с воспитанием детей;

- привлечение к ответственности за нарушение правил режима чрезвычайного положения, нарушение противоэпидемиологических норм, распространение информации, не соответствующей действительности, превышение служебных полномочий, проблема доступа к профессиональной помощи адвоката в условиях чрезвычайного положения.

Позвонив на горячую линию 112, граждане могут получить подробную юридическую консультацию по вышеуказанным и иным вопросам из юридической сферы.

Эта помощь предоставляется в рамках совместных мер по гуманитарному реагированию Группы по координации реагирования на чрезвычайные ситуации (ГКРЧС), которая была активирована 16 марта 2020 года по просьбе правительства Кыргызской Республики, с целью оказания помощи в

обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагирования на COVID-19 и подготовки к раннему восстановлению.