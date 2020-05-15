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Гороскоп с 18 по 24 мая

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Овен. Рассеянность и доверчивость станут главными причинами многих проблем. Поддерживая диалог с малознакомыми личностями, вы рискуете подпустить к себе слишком близко тех, кто прячет камень за пазухой. Перепроверяйте полученную информацию и воздержитесь от принятия решений под влиянием эмоций. Проявив бдительность, вы сумеете защитить свою личную жизнь, а также важную информацию. Еще есть шансы переговорить с влиятельными людьми и получить деньги.

Телец. В обещаниях коллег и знакомых много подводных камней, а также скрытых условий, что способно создать длительные финансовые тяжбы. Предложенная финансовая поддержка может оказаться небескорыстной, и придется за нее заплатить слишком высокую цену. Полезно для вас сложится общение с людьми издалека. Они предоставят ценную информацию, которая поможет разобраться не только в делах, но и своих чувствах.

Близнецы. Доверяя важную информацию малознакомым людям, а также посредникам в надежде быстрее получить документы или нужное решение, вы можете создать дополнительные проблемы. В лучшем случае эти люди ничего так и не решат вопреки обещаниям, а в худшем они могут воспользоваться полученными сведениями в своих интересах. Воздержитесь от тяжб и бракоразводных процессов. В скором времени вы сумеете найти иной способ преодоления кризиса. Благодаря приверженности принятым ранее решениям вы сумеете восстановить финансовые поступления.

Рак. Гоните прочь сомнения и тревоги. Вашей ранимостью могут воспользоваться корыстные люди, навязывая свои ценности, чувства и принципы, выдавая желаемое за действительное. Выбравшись из плена иллюзий и сомнений, вы сумеете воспользоваться практичными и рациональными предложениями людей, которые не обещают золотых гор. Удастся восстановить доходы и определиться с планами на ближайшее будущее благодаря критике проверенных временем людей.

Лев. Не спешите расставаться с полученными деньгами. Вас будут подталкивать к покупкам и вложениям в новый и незнакомый бизнес. В ситуации неопределенности вы можете оказаться жертвой эмоций, растратив деньги на различные начинания в надежде на сказочные доходы. Прежде чем вы решитесь инвестировать деньги, разберитесь в ситуации и возьмите время для принятия решения. Когда ажиотаж спадет, вы поймете, в чем скрывались подвохи. Доходы способна принести дополнительная работа.

Дева. Смотрите на жизнь реально. Обещания, которые щедро будут раздавать руководство, посредники и деловые партнеры, повиснут в воздухе, а время, проведенное в ожидании обещанного содействия, окажется потерянным. Внимательно читайте условия договоров до подписания, а также документы при их получении. Чужая оплошность или намеренное искажение окажет существенное влияние на дальнейший ход событий. Неожиданное, но приятное известие издалека поможет определиться с планами.

Весы. Поток всевозможных сообщений будет сбивать с толку и уводить от реальности. Виртуальным собеседникам просто нечем заняться, но своими любовными признаниями либо заманчивыми деловыми предложениями они всецело могут завладеть вашим вниманием. Вернитесь к реальным делам и реальному общению. У вас есть возможность решить вопросы с трудоустройством либо получением дополнительной работы, что увеличит доходы. Возможно возобновление давней дружбы, восстановление деловых связей.

Скорпион. Оказавшись во власти эмоций и страсти, вы рискуете ввязаться в легкомысленные отношения, а также ринуться в рискованные финансовые начинания, заплатив за это высокую цену. Воздержитесь от получения кредитов. Легкие деньги быстро разойдутся, а выплаты растянутся надолго. Рассчитывая на свои средства, вы сумеете избавиться от навязчивых желаний и совершить запланированные покупки. Презентуя свои идеи, вы получите признание и заключите реальные соглашения.

Стрелец. Домочадцы и деловые партнеры будут постоянно уводить от сути разговора, перескакивая с одного на другое. Воздержитесь от принятия поспешного решения. Побыв в тишине, вы сможете с иной точки зрения посмотреть на происходящее и заметить истинную причину их поведения, которую они тщательно скрывают под красноречием. Встреча с давними друзьями вернет к незавершенным делам или намерениям, и в этот раз планы удастся воплотить в жизнь.

Козерог. Прежде чем принимать чужое мнение за чистую монету, посоветуйтесь с проверенными друзьями и экспертами, которым доверяете. Эксперименты, особенно со здоровьем, могут не только дорого обойтись вашему бюджету, но и навредить. Придерживаясь сложившегося образа жизни, вы избежите многих разочарований. Незапланированные поездки, а также участие в деловых мероприятиях внесут позитив и динамику в вашу жизнь.

Водолей. Расточительность, к которой будут подталкивать родственники и дети, опустошит казну. Зная ваши слабости, они попытаются втянуть вас в авантюры, которые окажутся непозволительно затратными. Покупки для дома, особенно направленные на завершение ремонта, оправдают себя, и деньги не будут выброшены на ветер. Если решите развеяться, предложите свой вариант проведения досуга. Люди, которым вы безразличны, его не поддержат, а вы увлекательно проведете время с теми, кому дороги.

Рыбы. Продолжая мечтать и строить воздушные замки, вы потеряете связь с реальностью. Дома уютно, и можно часами говорить о пустяках с домочадцами и знакомыми, но это не принесет ни денег, ни развития. Решительно поменяв образ жизни, занявшись обучением либо реальными делами, даже если это удаленная работа, вы быстро получите положительные результаты, справившись с застоем. Станут возможными непродолжительные поездки и выступления на онлайн– встречах или конференциях.

Гороскоп составил астролог Андрей Рязанцев.


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URL: https://www.vb.kg/388086
Теги:
астрология
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