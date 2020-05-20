Егеря Алатайского природного парка посеяли семена пихты Семенова, ели, туи

На Западном Тянь-Шане продолжаются работы по восстановлению деградированных лесов. На днях егери Алатайского природного парка произвели в питомниках посев семян пихты Семенова, Тянь-Шанской ели, березы, туи и шиповника.

А лесники Тогуз-Тороуского лесхоза посеяли семена Тянь-Шаньской ели и лиственницы. Более того, для лучшей защиты посадочного материала от вторжения скота, вокруг питомника общей площадью 1 га установили проволочную ограду.

Работы по восстановлению деградированных лесов проводятся по пятилетнему проекту ПРООН-ГЭФ по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, который реализуется в партнерстве с Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства.