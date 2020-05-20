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Егеря Алатайского природного парка посеяли семена пихты Семенова, ели, туи

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- Светлана Лаптева
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На Западном Тянь-Шане продолжаются работы по восстановлению деградированных лесов. На днях егери Алатайского природного парка произвели в питомниках посев семян пихты Семенова, Тянь-Шанской ели, березы, туи и шиповника.

А лесники Тогуз-Тороуского лесхоза посеяли семена Тянь-Шаньской ели и лиственницы. Более того, для лучшей защиты посадочного материала от вторжения скота, вокруг питомника общей площадью 1 га установили проволочную ограду.

Работы по восстановлению деградированных лесов проводятся по пятилетнему проекту ПРООН-ГЭФ по сохранению биоразнообразия Западного Тянь-Шаня, который реализуется в партнерстве с Госагентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства.


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URL: https://www.vb.kg/388186
Теги:
Гослесхоз, Кыргызстан, ГАООС и ЛХ
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