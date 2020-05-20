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Асатилла Тешебаев: Источник моего вдохновения - Кыргызстан

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- Евгений Денисенко
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Скоро свет увидит большое иллюстрированное издание, в которое включены лучшие работы уроженца Кыргызстана, проживающего ныне в России, Асатиллы Тешебаева. Этот альбом станет своеобразным отчетом о его многогранном творчестве, вобравшем в себя различные жанры живописи. Член Союза художников Кыргызстана, России и Австрии, лауреат многих международных выставок, Тешебаев много поездил по миру. Но сквозной темой картин мастера был и остается Кыргызстан, его люди и природа, традиции родного народа, с которыми художник через своих полотна знакомит жителей разных стран.

Традиционный вопрос: с чего начинался ваш путь в это искусство?

- Первым увлечением было вовсе не рисование, а музыка. Увидел однажды выступление артистов в клубе родного села Кара–Джигач Кадамжайского района. И так захотелось научиться играть на аккордеоне! Увы, оставалось только мечтать об этом. В нашей семье у меня, старшего сына, еще пятеро братьев и трое сестер, так что не до излишних трат было. Но все же стал брать у местного учителя уроки игры на мандолине. К сожалению, дома играть было не на чем. В один прекрасный день родители купили балалайку. И я буквально не выпускал ее из рук. В свободное время, конечно, которого так часто не хватало. Потом научился играть и на комузе, на любительском уровне. А живопись вошла в мою жизнь благодаря Дню Советской Армии.

Это как?

- Мне, на тот момент шестикласснику, поручили помочь оформить к 23 февраля стенгазету. И как раз когда я трудился над ней дома, в гости зашел брат отца, самоучка–художник. Увидев мои творческие изыскания, похлопал по плечу: "У тебя получается, тебе надо быть художником". Меня, не поверите, как током прошибло от этих слов. С того момента и пошло–поехало. Стал, если можно так сказать, штатным школьным оформителем - выпускал в классе сатирический журнал, оформлял классный уголок, выполнял другие задания. Но помимо этого, рисовал, все, что видел: друзей, играющих в футбол, односельчан на уборке урожая, женщин, изготавливающих ковер. А однажды завуч вызвал к себе и сообщил: "Объявили районный конкурс по рисованию, тематика - джайлоо. Попробуешь?". Моя работа заняла первое место в районе. Это придало сил и вдохновения.

В рисовальном кружке занимались?

- Такого кружка у нас не было. Так что сам осваивал рисунок, по картинкам из детских журналов учился. По дому хлопот хватало, я у родителей первый помощник был по хозяйству. Зато вечером, закончив все домашние дела, спешил, не на улицу, а к листу бумаги. И мог часами рисовать. Бывало, мама встанет среди ночи, а у меня свет горит, она насильно в кровать отправляет: "Сынок, скоро ведь утро уже!".

В общем, по окончании школы проблемы выбора профессии не возникало?

- Естественно. В 1974 году поступил в Бишкеке, тогда это еще был город Фрунзе, в художественное училище имени Чуйкова, на отделение художественного оформления. Окончил его в 1980–м, два года в художественной мастерской в Кызыл–Кие работал. Мой друг, с которым жили в общежитии во Фрунзе, затем стал студентом ВГИКа в Москве и в дальнейшем связал свою судьбу с кинематографом. А меня в то время активно подбивал на продолжение учебы. Я тогда транспаранты для колхозов, совхозов изготовлял, всякие заказы выполнял. Хорошо зарабатывал, но, как говорится, душа просила большего. Отслужил в армии, женился. И все же мыслей о совершенствовании в профессии не оставлял. Однажды, наконец, решился. И отправился поступить в высшее художественно–промышленное училище имени Строганова в Москве, на монументальную живопись. Правда, родителей, женеу в свои планы не посвятил.

Почему?

- А вдруг завалил бы – как потом домой возвращаться, близким, знакомым в глаза смотреть? К тому же был у меня однажды разговор на эту тему с отцом. Он, узнав, что я вновь хотел бы уехать, расстроился: кто же по дому, в нашей многодетной семье помогать будет? Отец 34 года в нашей школе отработал, зарплата была 150 рублей. А я в мастерской по 500 в месяц получал. В общем, я сказал близким, что съезжу во Фрунзе на выставку, а сам махнул в Москву. Кисти, краски, подрамники, которые покупал во время учебы в училище и потом на чердаке хранил, все захватил с собой. Ну и, конечно, рисунки.

И что было дальше?

- В Строгановку пришел, свои работы представил. У меня все с собой было из обязательного, за исключением полуобнаженки. Но не повезло – не приняли. Конкурс очень высокий, всего восемь человек с союзных республик могли поступать. Расстроился очень, хотел уже домой возвращаться. Но друзья из Суриковского училища, земляки посоветовали: попробуй во ВГИК, у него есть художественное отделение. А там уже прием документов заканчивается! Но успел. Мне сказали: по домашним работам нормально, готовьтесь к творческому конкурсу. Из Кыргызстана уже двое претендентов есть, вот и будете конкурировать друг с другом. Но они - с направлениями, один с мультстудии "Киргизфильма", второй - декоратор–постановщик. Стали меня отговаривать. Один даже предлагал деньги дать на авиабилет до Кыргызстана: лети, мол, не создавай нам лишних проблем.

Поддались на уговоры?

- Нет. Решил: на получится, так хоть опыта наберусь для поступления на следующий год. В день завершения отбора пришел ко ВГИКу, а войти не никак не могу, стою курю. Смотрю, оба моих конкурента зашли в здание, почему–то долго не выходят. Наконец и я решился. Ищу в списках допущенных к поступлению на художественный факультет их фамилии - нет. Но и моей - тоже. И вдруг вижу ее: самой последней в списке! Уже потом узнал, что эти мои соперники, оказывается, с деканом спорили: "У нас же направления!". А он им: "По рисунку, живописи, композиции комиссия признала лучшими работы Тешебаева". Декан меня поздравил и сказал: "Готовьтесь к экзаменам". Когда сдал их, первым делом телеграмму домой об этом послал.

И какая была реакция?

- Авиабилетов до родной республики на тот момент не оказалось, пришлось через Ташкент добираться. И в родном райцентре в магазине столкнулся с…самими родителями, женой, тещей. Они как раз собирались полгода нашей дочке отметить, гостей пригласить. Про мое поступление уже знали, на почте кто-то прочитал, новость тут же по селу разнеслась. И обрадовались, и расстроились – это ж опять со мной разлука предстоит! Но мой выбор приняли, поздравили. А я и сам смешанные чувстве испытывал. Однако понимал: сделал важный шаг, надо идти дальше!

Как проходила учеба?

- Всех впечатлений и не перечислить, Москва – этим все сказано! Но мне не до праздного образа жизни было. Занимался много и упорно, успешно, стипендию получал. И за любую работу хватался, сторожем, дворником, транспаранты делал. Да и из родного села аналогичные заказы получал. Домой по возможности продукты отправлял, старался помогать, чем удастся. Окончил художественный факультет ВГИКа в 1988 году. Поступил на "Киргизфильм", там посчастливилось выступить в качестве художника–постановщика фильма про нашего великого певца-импровизатора и поэта Токтогула Сатылганова. Эта лента стала и дипломной работой, и дебютом на профессиональном поприще.

Однако, судя по всему, на родине опять надолго не задержались.

- Наступили нелегкие 90- годы, надо было деньги зарабатывать на нужды растущей семьи. И я вспомнил, что на московском Арбате постоянно хорошая шабашка была: портреты, карикатуры для тех и на тех, кто закажет, прямо на улице рисуешь, с натуры – с самого заказчика Материальные соображения совпали с душевными устремлениями – Москва-то не забывалась! И я вновь собрался в путь. Думал, на какое то время. Оказалось – на годы.

Что же произошло?

- Однажды ко мне на Арбате подошел невысокий светловолосый парень: "Можно посижу, поучусь? Я студент физико–математического факультета МГУ, а очень хочется рисовать". Так и подружились, он тоже потом стал зарабатывать таким образом, по очереди друг другу за обед платили. А однажды он и сообщи: "Один швед пригласил в свою страну, понравился его портрет, который я нарисовал, разрешил одного друга взять. Поедешь?". Предложение, от которого трудно отказаться.

Швеция – не Россия, как же вы в Европах без знания языка, традиций, жизненного уклада местных жителей?

- Мы же отправились сюда вдвоем, и друг хорошо говорил по–английски, он потом, к слову, стал дипломатом. Потихоньку и я необходимым набором слов и фраз овладел. Конечно, после советских и постсоветских реалий многое здесь просто ошеломило. Но ко всему привыкаешь. На площадке в "Стокгольм–центре" - центре творческих людей - занимался тем же, чем и на Арбате. Двадцать минут работы - и портрет готов, стоимость 40 долларов, а в день таких портретов не меньше двух десятков наберется плюс чаевые. Швецией не ограничился. В крупных городах Турции поработал, турецкий освоил. Потом снова в Швецию вернулся. Так и мотался, с обязательными приездами в Москву, куда уже перевез семью. А однажды знакомый пригласил в Австрию. Познакомил там с бизнесменом, который торговал картинами. И тот предложил поработать у него на родине. Мое проживание брал на себя, рассчитываться я должен был своими работами. Но было и другое, очень непростое условие. В течение пяти лет, на которые меня, скажем так, зафрахтовали, я не имел права покидать Австрию. И семью захватить с собой тоже не мог.

Действительно, жесткое условие.

- Да, непростое решение пришлось принимать. Но тут, как и прежде, жена поддержала, хоть и не скрывала расстройства. Я очень благодарен ей за поддержку! И начался новый этап моей жизни – австрийский. Что там говорить, очень скучал за близкими. Помогало то, что с головой уходил в работу. В бытовом и творческом плане жаловаться не приходилось - квартира, мастерская к услугам, возможность поездить по Европе, только работай! Причем никаких установок по поводу идей, сюжетов - твори, что хочешь! И все же такая тоска нередко брала, что даже домой не хотелось идти. Да и поговорить особо не с кем было – там другие взаимоотношения между людьми, каждый в своих делах. Выручал скайп, чуть ли не ежедневно по нему с родными общался. Но все когда-то заканчивается, завершилась и эта моя разлука. Вернулся в Москву, которая стала родной – здесь семья, друзья, работа. Но родным остается и Кыргызстан, куда периодически обязательно приезжаем. И всякий раз это – праздник для всех нас!

Как сегодня жизнь складывается?

- Грех жаловаться. Дети получили образование, трудятся по избранным профессиям. Внуки подрастают. В Испанию, Италию, во Францию, в Венецию жену свозил, на собственной машине ездили. Выставки моих картин в разные годы проходили в США, странах Европы, СНГ, они приобретались частными коллекциями в ближнем и дальнем зарубежье. Выставлялся и на родине, в Государственном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева в Бишкеке, в Оше. Очень рад, что мое творчество понравилось землякам.

От Союза журналистов Кыргызстана участвую в международных выставках, организуемых в Центральном доме художника в Москве. А недавно стал участником еще одной выставки. Она была инициирована Московским государственным университетом и посвящена 75-летию Победы.

А теперь расскажите о готовящемся издании сборника ваших картин.

- Для этой книги отобрал около ста работ - живопись, коллажи, графика. Они созданы в период с 1995 года по сегодняшний день. Жанровый, тематический разброс их широк, но очень многие так или иначе навеяны мыслями о Кыргызстане, воспоминаниями о нем, ассоциациями с ним. Или же связаны с какими-то событиями в моей собственной жизни. Все эти картины будут сопровождены комментариями. Уже осенью надеюсь провести презентацию. Как и она, и работа над этим трудом – еще один важный этап в моей жизни, очень серьезно отношусь к нему. Надеюсь, что книгу положительно оценят и соотечественника-кыргызстанцы.


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