Кыргызстанцам в РФ поможет с работой Федерация мигрантов России

На помощь трудовым мигрантам, оставшимся в РФ без работы, пришла Федерация мигрантов России (ФМР). Организация подключилась к поиску вакансий для таких людей.

"В нынешних реалиях мигрантам очень непросто найти работу. Экономический кризис, вызванный борьбой с коронавирусной инфекцией, дал о себе знать - вакансий стало гораздо меньше. Что делать тем, кто лишился работы, как следствие, денег на пропитание, а улететь на родину не имеют никакой возможности? Как найти возможность заработать и не лишиться крыши над головой?"- задаются вопросом в ФМР. И, отвечая на него, сообщают о запуске собственного интернет-ресурса, содействующего в посике рабочих мест в нынешних условиях.

На этом ресурсе, как заявлено, иностранные граждане смогут найти для себя актуальные предложения о работе в различных регионах России. Подходящие вакансии предлагается искать по десяти направлениям. Это - строительство и ремонт, общественное питание, транспорт, логистика, сельское, коммунальное хозяйство, производство и промышленность, розничная торговля, охрана и безопасность, гостиницы и туризм, рабочий персонал.

"Несмотря на сложную ситуацию, в Федерацию мигрантов России регулярно обращаются работодатели, которые готовы предоставить сведения об актуальных вакансиях не только в Москве, но и других регионах страны на предприятиях, которые продолжают работать. Мы будем обновлять раздел с вакансиями по мере обновления информации",- сообщили в ФМР. И выразили надежду, что такой информацией смогут воспользоваться и мигранты из Кыргызстана.

Как рассказали в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, сегодня диаспоральное сообщество Кыргызстана уже активно взаимодействует с ФМР и по другим направлениям. Так, совместно с нею уже несколько раз оказывалась гуманитарная помощь нуждающимся соотечественникам, им предоставлялись продуктовые наборы. Кыргызстанцы также пополняют ряды волонтерской организации, созданной недавно при Федерации мигрантов России.

Поиском вакансий для соотечественников занимается сейчас и представительство Госслужбы миграции КР в РФ. Его сотрудники, как сообщается, контактируют с работодателями, уточняют специфику, условия работы, предлагаемый заработок. А затем выкладывают соответствующую информацию в интернет, регулярно обновляя ее.