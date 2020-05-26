Пресс-центр ВБ: Кому в Кыргызстане выгоден Закон "О легализации доходов"?

Пресс-центр "Вечерний Бишкек"

27 мая, 11.00 часов.

Тема: Кому в Кыргызстане выгоден "Закон о легализации доходов"?

"Легализация доходов или финансовая амнистия под прикрытием коронавирусной пандемии является по сути легализацией доходов коррупционеров (как элемент 5 колонны), которые в свою очередь будут направлены на парламентские выборы по партийным спискам осенью. Данный закон окончательно передаст правовые и финансовые рычаги правления государством под внешнее управление и загонит народ Кыргызстана в правовую резервацию. Закон о легализации доходов коррупционеров противоречит дорожной карте ЕАЭС, ШОС и страны-участники будут вынуждены защищать свои интересы. Тем самым, 5 колонна создает зону конфликта внутри ОДКБ, ЕАЭС и ШОС в лице Кыргызстана. Мы не можем поступаться своими обязанностями защищать суверенитет, территориальную целостность и законное право на развитие нашей страны", - утверждают участники завтрашней пресс-конференции.

Участники пресс-конференции:

Тилек Усупов - Председатель Общественного фонда "Тилекмат-Аке"

Болот Батилов - Председатель ОО "Всемирная лига граждан и гражданских объединений"

Кочкорбек Джуманазаров - член ОО "Сияние востока"

Гульнара Азизахунова - социальный предприниматель

Телефоны для контактов: 0(312)88-18-09

Пресс-конференция будет транслироваться на странице VB.KG в фейсбуке