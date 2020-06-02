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ЕАБР продлил погашение долга Российско-Кыргызского фонда развития

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- Евгений Денисенко
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Евразийский банк развития изменил график погашения задолженности для Российско-Кыргызского Фонда развития (РКФР). Как сообщили в ЕАБР, это сделано в связи с антикризисными мерами, осуществляемыми данным фондом для поддержки своих заемщиков в осложнившейся ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Учитывая замедление развития экономик стран в эпидемической ситуации, ЕАБР, будучи в первую очередь институтом развития, рассматривает все возможности для поддержания партнеров и избежания ими любых негативных сценариев. Понимая роль, которую сейчас РКФР играет для нашего акционера – Кыргызской Республики, было принято решение о пролонгации погашения ранее предоставленных траншей", - сообщил Дмитрий Ладиков-Роев, член правления, управляющий директор по активам и пассивам этого банка.

Кредитный договор между ЕАБР и РКФР был подписан в феврале 2018 года. Средства возобновляемой кредитной линии на сумму 50 миллионов долларов предназначены для финансирования оборотного капитала в рамках инвестиционных проектов, реализуемых фондом в Кыргызстане, а также для финансирования его целевых программ через коммерческие банки.

Российско-Кыргызский Фонд развития (РКФР) - учрежден в декабре 2014 года в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением. Основными целями его является содействие экономическому сотрудничеству между Кыргызстаном и Россией, модернизации и развитию кыргызской экономики, эффективному использованию возможностей, обусловленных участием сторон в евразийской экономической интеграции. В уставной капитал фонда РФ вложила 500 миллионов долларов.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 года для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 миллиардов долларов. Страны – участницы - Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/388588
Теги:
ЕАБР, Россия, Кыргызстан
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