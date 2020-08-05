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В Беларуси началось досрочное голосование на президентских выборах

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В Республике Беларусь началось досрочное голосование на президентских выборах. Со вторника, 4 августа, можно проголосовать тем белорусским избирателям, которые в основной день выборов не смогут отдать свой голос либо не будут находиться по месту жительства. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16 до 19 часов. В общей сложности на президентских выборах в Беларуси будут открыты 5767 участков, из них 44 за пределами страны. Об этом сообщается на сайте dw.com.

4 августа на 12.00 запланировано обращение к парламенту и гражданам президента страны Александра Лукашенко. Ежегодное выступление изначально было запланировано на апрель, но перенесено из-за пандемии коронавируса.

Светлана Тихановская - главная соперница Лукашенко на выборах

Выборы президента Беларуси пройдут 9 августа. Основное внимание в ходе избирательной кампании приковано к оппозиционному кандидату Светлане Тихановской, которая называет себя символом перемен в Беларуси. В поддержку жены арестованного блогера Сергея Тихановского проходят многотысячные митинги по всей стране, ее поддержали и оппозиционные кандидаты, которых ЦИК отказался регистрировать для участия в выборах.

Наиболее близкими ее соратниками во время избирательной кампании стали Мария Колесникова - координатор штаба одного из главных соперников Лукашенко Виктора Бабарико, а также Вероника Цепкало – жена экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало. ЦИК отказался регистрировать Виктора Бабарико и Валерия Цепкало в качестве кандидатов в президенты.

Предвыборная компания в Беларуси ознаменовалась задержаниями активистов

Кроме действующего президента страны Александра Лукашенко и Светланы Тихановской, ЦИК страны зарегистрировал для участия в выборах экс-депутата Анну Канопацкую, лидера кампании "Говори правду" Андрея Дмитриева и главу партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергея Черечня. Предшествующие голосованию недели были отмечены задержаниями оппозиционно настроенных активистов и политиков.

Ссылаясь на пандемию, ЦИК Беларуси допустил не более трех наблюдателей на один участок, первыми в списке идут пропрезидентские наблюдатели, сообщает корреспондент DW из Минска.

Лукашенко руководит страной с 1994 года. Это самый продолжительный срок пребывания на выборном посту среди всех европейских глав государств.


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URL: https://www.vb.kg/390677
Теги:
Беларусь, выборы, президент, Александр Лукашенко
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