С января по июль зарегистрировано 71 ДТП с участием велосипедистов

В связи с текущим летним сезоном мы видим, как многие наши граждане едут на велосипедах к ближайшим местам или совершают особые прогулки. Однако некоторые велосипедисты не соблюдают правила дорожного движения, не ездят по обочине дороги или по дороге, предназначенной для велосипедов, а передвигаются по автомагистралям, создают препятствия для других участников дорожного движения или становятся причиной дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщают в пресс-службе Управления патрульной службы милиции Бишкека.

Как отмечается, с января 2020 года на сегодняшний день зарегистрировано 71 дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, 69 человек получили травмы и 2 человека погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

- Патрульная служба милиции еще раз призывает велосипедистов строго соблюдать следующие правила:

- езда на велосипеде двумя руками, а не одной рукой;

- не размещать детей на дополнительных местах без необходимости;

- не возить дополнительный груз на велосипеде;

- в целях личной безопасности при переходе пешеходных переходов слезать с велосипеда, чтобы не мешать другим пешеходам и водителям;

- использование в ночное время специального освещения или осветительных приборов, - подчеркивают в УПСМ.

В настоящее время сотрудники Управления патрульной службы милиции продолжают проводить профилактическую работу по просвещению граждан, ездящих на велосипедах, о соблюдении правил дорожного движения в целях собственной безопасности.