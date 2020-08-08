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Евразийский фонд стабилизации и развития поможет Кыргызстану против пандеми

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Совет Евразийского фонда стабилизации и развития принял решение о предоставлении Кыргызстану кредита в 100 миллионов долларов. Как рассказали в Евразийском банке развития, который управляет средствами этого фонда, данный кредит предназначен для реализации программы правительства и Национального банка КР по противодействию влиянию на экономику, финансовый и социальный сектор пандемии коронавирусной инфекции.

Кредит выделяется на 20 лет под один процент годовых с льготным периодом 10 лет.

Отмечается, что финансирование из средств ЕФСР позволит Кыргызстану реализовать меры по обеспечению бюджетной и долговой устойчивости, проведению сбалансированной денежно-кредитной политики, поддержке социального сектора. А также - по восстановлению экономической активности и поддержке деятельности субъектов предпринимательства Кыргызской Республики в условиях пандемии.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация с уставным капиталом в 7 млрд долларов, учрежденная в 2006 году, ставит целями содействие развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей.

Евразийский фонд стабилизации и развития в размере 8,513 млрд долларов был учрежден в июне 2009 года правительствами тех же шести стран. И ставит задачами содействие этим государства в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Страны-участницы ЕФСР наделили Евразийский банк развития функциями Управляющего средствами, подписав с ЕАБР соответствующее соглашение.


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URL: https://www.vb.kg/390798
Теги:
ЕАБР, Россия, ЕАЭС, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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