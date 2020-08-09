Мигрантов в РФ призвали заботиться об имидже соотечественников

Новым нормативным актам в миграционной сфере была посвящена встреча президента Федерации мигрантов России Вадима Коженова с иностранными рабочими. Участие во встрече, состоявшейся в Москве, приняли выходцы из ряда государств ближнего зарубежья, в том числе Кыргызстана.

Большое внимание Коженов уделил важности соблюдения мигрантами российских законов. Эта тема в очередной раз актуализировалась, в том числе, и после недавних инцидентов между приезжими из Кыргызстана и Таджикистана, а также Азербайджана и Армении, что получило негативный общественный резонанс.

"Мы должны способствовать развитию дружественных отношений между иностранными гражданами и местным населением. Грубое нарушение законов одними мигрантами не должно приводить к созданию негативного мнения об их соотечественниках в целом", - подчеркнул глава ФМР.

Он напомнил, что такие встречи в ФМР проводятся на регулярной основе, следующая запланирована на 26 августа.

Одновременно Федерация мигрантов России расширяет форматы работы с зарубежными работниками. И начинает прием от них жалоб в электронном виде, на электронную почту: claim@fmr-online.ru. Для обращения попросили указывать ФИО сотрудника полиции, адрес отдела МВД или полное наименование организации-места работы, а также ФИО и контактные данные работодателя, в отношении которых у заявителя возникли претензии.

Также продолжится содействие в трудоустройстве иностранцев. Согласно опросу Федерации мигрантов России, проведенному в социальных сетях, около 20 процентов аудитории смогли найти работу благодаря разделу с вакансиями на официальном сайте ФМР, запущенному в мае этого года.

Кроме того, ФМР начинает прием заявок на ежегодную премию "Наш Герой". "С 2019 года она вручается мигрантам за выдающиеся поступки, совершенные на территории России, и является уникальной возможностью показать, что у героизма и взаимовыручки нет нации", - отметили в Федерации. И пообещали истории "самых отважных и небезразличных мигрантов" опубликовать на своем сайте.

Среди активных партнеров Федерации мигрантов России – и общественные организации кыргызстанцев в РФ. Как напомнили в Координационном совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, в разгар пандемии совместными усилиями нуждающимся соотечественникам оказывалась гуманитарная помощь в виде продуктовых наборов.