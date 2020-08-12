АБР дает кредит мэрии Бишкека на приобретение электробусов

Азиатский банк развития предоставляет мэрии Бишкека около 60 млн долларов на покупку электробусов. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

"Подписан меморандум о взаимопонимании между Азиатским банком развития (АБР) и министерством финансов КР по проекту электрификации городского транспорта Бишкека. Первичный документ намерения подписали вице-мэр столицы по транспорту и муниципальной собственности Азиз Алымкулов, руководитель группы миссии АБР, специалист по энергетике Йоханнес Фогель и представитель минфина КР.

Проект будет состоять из четырех этапов:

1. Модернизация парка автобусов с нулевыми выбросами. На этом этапе предусмотрено приобретение современных энергоэффективных аккумуляторных электробусов, зарядной инфраструктуры (подстанции, электромонтажные и строительные работы), оборудования для обслуживания автобусов. Важно! Электробусы будут универсальны, доступны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ) и пожилых людей;

2. Модернизация инфраструктуры автобусных депо. Этот компонент включает в себя строительство всепогодных парковочных мест для новых электронных автобусов, как минимум, в одном из депо городского троллейбусного управления (МП "БТУ");

3. Создание пилотного "зеленого" коридора мобильности для электробусов. Организация спецкоридора на дорогах, распределение дорожного движения по отдельным каналам, модернизация остановочных пунктов и другое.

4. Повышение устойчивости работы автобусов в Бишкеке

Финансовая емкость проекта оценена в 58,9 миллионов долларов США, из них АБР согласно Меморандума предусмотрит кредитную линию в 50 миллионов долларов США, часть суммы в размере порядка 15 миллионов долларов США будет на грантовой основе.

Основные расходы приходятся на приобретение электробусов (большая часть), строительные работы и консультационные услуги.

В рамках проекта консультанты, нанятые АБР, пропишут и подготовят техническое задание для конкурсных заявок на приобретение электробусов", - говорится в сообщении мэрии.