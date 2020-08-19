В КР и РФ отмечено наибольшее среди стран ЕАБР падение ВВП

В большинстве государств-участников Евразийского банка развития во втором квартале текущего года отмечено снижение ВВП. В наибольшей степени – в Кыргызстане и России, отмечается в макроэкономическом обзоре, проведенном специалистами ЕАБР.

Согласно этому исследованию, квартальный ВВП сократился в Кыргызстане и России на 10,9% и 8,5% соответственно. В Беларуси такое сокращение составило 3,1-3,2%, в Казахстане - 6%. Лишь Таджикистан показал прирост в 0,7%.

Каждый месяц карантинных мер, по данным ЕАБР, обходится странам Евразийского экономического союза падением ВВП в размере от 1,5 до 3%. В целом общий ВВП государств ЕАЭС по итогам года снизится на 2,2%.

Как считают аналитики ЕАБР, процесс восстановления экономик государств-партнеров будет происходить постепенно. Сейчас дефициты их бюджетов увеличились. Для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса эти страны начали активно применять меры фискальной и монетарной поддержки, оказывают финансовую помощь бизнесу, обеспечивают доступ к льготному кредитованию, снижают административную и регуляторную нагрузки, вводят налоговые послабления, а также поддерживают доходы населения.

"В условиях повышенной неопределенности развития ситуации быстрый возврат выпуска к докризисным уровням в крупнейших экономиках региона маловероятен, что может повлиять на динамику ВВП и остальных государств-членов банка", - делают прогноз в ЕАБР.

Еще один прогноз, применительно в Кыргызстану, - темп прироста индекса потребительских цен в республике опустится в 2021 году ниже целевого ориентира. В июне текущего года инфляция здесь снизилась до целевого ориентира (5–7%) и составила 5,8%.

Основной вклад в нее продолжают вносить алкогольные напитки и табачные изделия, а также продовольствие, хотя темпы прироста его стоимости замедлились вследствие снижения региональных цен на зерно и мясную продукцию, дезинфляционных процессов на мировом рынке и стабилизации курсовой динамики. Частичное функционирование предприятий торговли, ограниченный внутренний спрос и низкие котировки нефти обуславливают слабый инфляционный фон в непродовольственном секторе.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация с уставным капиталом в 7 млрд долларов, учрежденная для содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Странами – участницами банка являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.