Мигранты останутся неотъемлемой частью российского общества

"Трудовые мигранты в России после пандемии: проблемы и решения" - пресс-конференция на такую тему прошла в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва".

Участие в актуальном разговоре приняли советник-консул посольства Кыргызстана в России Эдуард Насиров, президент общественной организации "Федерация мигрантов России", член Общественного совета при ГУ МВД России по городу Москве Вадим Коженов, генеральный директор медицинского диагностического центра "Специальный МДЦ-С" Всеволод Храмцов, заместитель директора по научной работе Высшей школы современных социальных наук (факультета) МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Гребенюк.

Пандемия привела к сокращению рабочих мест, что повлекло проблемы и для трудовых мигрантов России, отметил Эдуард Насиров. К числу основных проблем для них он отнес также временное закрытие границ между странами, по причине чего многие граждане, в том числе Кыргызстана не имели возможности вернуться на родину.

Как подчеркнул Насиров, в России сосредоточено наибольшее количество трудовых мигрантов из этой республики, только в Москве и Московской области их более 650 тысяч. Проведенный посольством анализ показал, что, начиная с 16 марта, когда начали отменяться авиарейсы, и по сегодняшний день только из Москвы в Кыргызстан не улетели, по минимальным подсчетам, порядка 260 тысяч его граждан. И до 22-25 тысяч человек смогли убыть чартерными рейсами, количество которых продолжает увеличиваться. Но теперь возникает другая проблема - возвращения в Россию на заработки.

"Мы напоминаем соотечественникам о вероятности этого. И призываем не торопиться с выездом, без серьезных на то оснований. Возможности для трудоустройства здесь есть, были даже в пик пандемии. И посольство помогает с поиском рабочих мест", - рассказал дипломат.

Он назвал три фактора, способствующих облегчению пребывания мигрантов в России. Это – их легализация в период пандемии (и здесь российскими властями уже были предприняты важные усилия), доступ мигрантов к медицинскому обслуживанию, а их детей – к образованию, особенно, начальному. Советник-консул также сообщил журналистам, что различными проблемами граждан Кыргызстана занимаются в России одиннадцать его дипломатических учреждений, включая само посольство в Москве, генеральные консульства в Екатеринбурге и Новосибирске, канцелярии посольства в ряде городов.

Возможно ли усиление конкуренции между мигрантами, которые остались в России в период пандемии и которые, уехав, затем вернутся сюда, а также между мигрантами и самими россиянами? Отвечая на этот вопрос, Александр Гребенюк не исключил вероятности этого:

"Теоретически - да, если из кризиса будем слишком долго выходить. И - если случится вторая волна коронавируса, и придется снова вернуться к режиму самоизоляции. Тогда на многие вакансии, которые долгое время считались миграционными нишами, безработное московское население может пойти".

Вместе с тем, Гребенюк, по его словам, все же не ожидает серьезной конкуренции между местным населением и мигрантами: "Важно опять же, какие сферы как быстро будут восстанавливаться. Сфера услуг в значительной степени представлена частным бизнесом, и многих бизнесменов пока сдерживает неопределенность перспектив в отношении коронавируса. Но при благоприятном развитии событий восстановление пойдет быстрее уже к ноябрю".

Александр Гребенюк также отметил большую и разноплановую помощь, оказываемую сегодня приезжим работникам Федерацией мигрантов России. В свою очередь, ее президент Вадим Коженов не согласился с прогнозами поводу негативного влияния мигрантов на криминогенную ситуацию в стране.

"В России роста преступности среди мигрантов в период пандемии коронавируса не зафиксировано, эти прогнозы не сбылись, чему я очень рад. И, может быть, наша заслуга есть небольшая. Смогли организовать общероссийское движение по помощи им, организовали большую программу продуктовой помощи. Также много инициативных групп, дипломаты каждой страны организовали свою работу, общественники, очень разные люди помогали – с продуктами, жильем, работой. И получилось так, что вообще не произошел рост преступности, хотя многие эксперты высказывались, что он очень вероятен", - сказал Коженов.

По его словам, публикации СМИ об ограблениях в этот период не обязательно связаны с экономической ситуацией в условиях распространения COVID-19:

"Желтая пресса пыталась раздувать пару отдельных историй - например, что пакет отняли, но подобное происходило и раньше без всякой пандемии. В реальности по всей статистике вообще нет роста преступности, где-то даже снижение. Очень приятно, что эта ситуация прошла мимо нас".

Отметим, что с Федерацией мигрантов России активно взаимодействуют, реализуя совместные гуманитарные проекты, и кыргызская диаспора Москвы и Московской области.

А вот гендиректор медицинского диагностического центра "Специальный МДЦ-С" Всеволод Храмцов считает, что России надо готовиться к дальнейшему миграционному потоку и к работе в мигрантами в новых условиях, в том числе, в сфере здравоохранения.

По мнению Храмцова, коронавирус показал, что перед его угрозой все равны, и россияне и мигранты. Но последние значительно уязвимее в плане медицинского обслуживания, получения требуемой амбулаторно-клинической помощи.

"К трудовым мигрантам надо относиться как части общего трудового населения России, и меры зашиты россиян и мигрантов должны быть одинаковы", - убежден глава центра "Специальный МДЦ-С".