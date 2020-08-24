В России прогнозируют отток мигрантов после пандемии

Россию может ожидать значительный отток из нее трудовых мигрантов. Такую ситуацию прогнозирует ряд общественных деятелей РФ, связывая ее возможность, в том числе, с восстановлением транспортного сообщения страны с другими государствами.

Подобной точки зрения придерживается, в частности, президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Именно возглавляемая им организация во взаимодействии с некоторыми диаспорами (включая кыргызскую) предпринимала в период пандемии активные усилия по поддержке граждан иностранных государств, оказавшихся в сложной жизненной ситуации из-за невозможности вернуться на родину. И распространяла среди них бесплатно продуктовые наборы, оказывала и оказывает содействие в трудоустройстве, в решении других возникающих вопросов, которые вызваны ограничительным режимом.

В свою очередь, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод считает, что некоторых мигрантов к отъезду может подтолкнуть нехватка самих рабочих мест в стране: "Экономика падает, закрываются предприятия, малый и средний бизнес чахнут". И пока трудно сказать, насколько здесь смогут помочь разработанные недавно Министерством внутренних дел РФ предложения по совершенствованию миграционной политики, направленные на снятие бюрократических барьеров и выведение миграции из тени

А вот руководитель аналитически-информационного центра "Прогноз" Юрий Московский полагает, что миграционному оттоку могут поспособствовать меры по ужесточению их пребывания на территории РФ, на которые могут пойти российские власти. И связано это будет с ростом безработицы после пандемии среди самих россиян, которым потребуется отдавать приоритет при трудоустройстве части населения.

В Координационном Совете кыргызской диаспоры Москвы и Московской области, комментируя складывающуюся ситуацию, не склонны драматизировать ее. И считают, что по мере устранения последствий пандемии постепенно будет нормализовываться и положение дел на рынке труда. Но пока, отмечают в Совете, приобретает актуальность другая проблема – возвращения в Россию трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, включая Кыргызстан, что связано опять же с сохраняющимся закрытием границ.