Россия продолжает помогать Кыргызстану с учебниками и литературой

В сентябре продолжилась помощь со стороны России в обеспечении школ и библиотек Кыргызстана учебной и художественной литературой на русском языке. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).

Так, учебные, справочные, методические и мультимедийные пособия были переданы в текущем месяце ряду школ в Бишкеке, Токмоке, Караколе, сельским общеобразовательным учреждениям Чуйской и Иссык-Кульской областей. В том числе, в Чуйской области - Васильевской средней школе №1, Пригородной средней школе, Озерной средней школе, Беш-Кунгейской средней общеобразовательной школе имени И.Таранчиева и Лебединовской средней школе №3 Аламудунского района, одиннадцати школам города Кара-Балты и Жайылского района.

Более ста учебников и методпособий по русскому языку и литературе получила средняя общеобразовательная школа №2 Бишкека.

Художественная и учебная литература поступила в республику также от Дома русского зарубежья имени А. Солженицына. Этот дар передан Национальной библиотеке КР имени Алыкула Осмонова.

Вручение ценных грузов во всех случаях осуществлялась силами сотрудников Россотрудничества в Кыргызстане, в рамках проектов по продвижению русского языка и российского образования. В ходе встреч также шла речь о перспективах взаимодействия в этой сфере, дальнейших планах.