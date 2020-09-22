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Мигрантам в РФ вновь продляют связанные с пандемией льготы

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- Евгений Денисенко
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Трудовым мигрантам в России предоставлена еще одна временная отсрочка для легализации их правового статуса без попадания под санкционные ограничения. Благодаря этой отсрочке они конца текущего года не могут быть депортированы, и в отношении них не может быть принято решение о нежелательном пребывании на территории страны, сообщили в МВД РФ.

Напомним, что 18 апреля текущего года Владимир Путин в связи с ситуацией, вызванной распространением коронавируса, подписал Указ, согласно которому в России до 15 июня продлевались сроки временного пребывания иностранных граждан. Документ предусматривал, что в данный период в отношении них не будут приниматься решения о нежелательности пребывания в России, депортации или передаче другому государству, им не будут аннулировать разрешения на работу. Одновременно российские работодатели получили право нанимать иностранцев и без таких разрешений.

Действие этого указа затем было продлено до 15 сентября. Но поскольку транспортное сообщение России с другими странами и сегодня в известной степени все еще ограничено, сохраняются и другие проблемы в миграционной сфере, ожидалось дальнейшее продление данных преференций для мигрантов и после наступления указанной даты. По крайней мере, на это очень надеются в мигрантском сообществе страны, в общественных организациях, занимающихся проблемами иностранных работников, в частности, в Федерации мигрантов РФ.

"Мы в соответствующих органах интересовались возможностью такого продления. Нам сказали, что данный вопрос находится на проработке. Но самого документа пока нет", - говорит председатель Координационного совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Раимкул Аттокуров.

В свою очередь, Федерация мигрантов России, по словам ее руководителя Вадима Коженова, обращалась в заинтересованные госструктуры с соответствующей просьбой. "Сам указ еще не подписан, но ожидается, что это произойдет в ближайшее время. А пока навстречу уже пошло Министерство внутренних дел. И, понимая, насколько непростая ситуация сложилась для иностранных граждан, первый замминистра Александр Горовой издал требование, которое облегчает их положение в период до 15 декабря",- сообщил президент ФМР.

В этом документе, уточнил Коженов, фактически продляются нормы, действовавшие в соответствии с президентским указом по линии МВД, позволяющие вставать на миграционный учет, легализовываться, трудоустраиваться.

В эти же дни состоялась рабочая встреча российских правозащитников со специалистами Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ. По словам руководителя Управления по организации разрешительно-визовой работы ГУВМ Олега Молодиевского, после 15 сентября иностранные граждане с не истекшими сроками действия документов получат еще 185 дней на оформление статуса, на который они вправе претендовать. И смогут сделать это в итоге "без толчеи и паники". Российским субъектам, как заявлено, уже разосланы соответствующие рекомендации.


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URL: https://www.vb.kg/392218
Теги:
Владимир Путин, миграция, Россия, Кыргызстан
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