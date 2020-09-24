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Кыргызстанец стал претендентом на российскую премию "Наш Герой"

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- Евгений Денисенко
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Федерация мигрантов России продолжает прием заявок на ежегодную премию "Наш Герой". Одним из претендентов на ее получение стал гражданин Кыргызстана Асылбек Акматов.

"В нашу организацию регулярно поступают истории о проявлении иностранными гражданами мужества и отзывчивости к чужому горю. На что порой идут мигранты ради спасения совершенно незнакомого человека? Асылбек Акматов пришел в штаб ФМР и рассказал свою историю о том, как он спас на пожаре восемь человек ", - сообщили в Федерации мигрантов России.

Все случилось в городе Видное Московской области в августе 2019 года. Возгорание произошло, когда в доме делали ремонт. Рабочие увидели дым и поспешили начать эвакуацию жильцов. По подъездной лестнице вывели большинство жителей дома, в ряде случаев - целые семьи. Еще несколько семей удалось эвакуировать на строительной люльке, среди них оказались и дети. Активным участником всех этих событий стал кыргызстанец Асылбек Акматов

"В совокупности было спасено около сорока человек, числится один пострадавший. Пожарные потушили огонь спустя час. Жильцы дома высказали искреннюю благодарность рабочим, участвовавшим в операции спасения", - прокомментировали в ФМР. В ней сообщили, что итоги конкурса будут объявлены в октябре, а истории о самых отважных мигрантах - опубликованы на сайте этой организации.


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URL: https://www.vb.kg/392287
Теги:
пожар, премия, Россия, Кыргызстан, Мигрант
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