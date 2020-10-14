Садыр Жапаров подписал ряд распоряжений о новых назначениях

Садыр Жапаров объявил о начале привлечения на государственную службу новых кадров. Об этом сообщает пресс-служба правительства КР.

"В целях привлечения на государственную и муниципальную гражданскую службу новых кадров и ускорения процесса люстрации, премьер-министр Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал ряд кадровых решений", - заявляют в кабмине.

Так, подписаны распоряжения, согласно которым:

- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович (1969 года рождения) назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата правительства-министра Кыргызской Республики;

- Ниязбеков Уланбек Омоканович (1975 года рождения) назначен исполняющим обязанности министра внутренних дел Кыргызской Республики;

- Абдылдаев Сагынбек Токонович (1969 года рождения) назначен председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при правительстве Кыргызской Республики (финансовая полиция);

- Эгембердиев Аскат Раимжанович (1968 года рождения) назначен председателем Государственной службы исполнения наказаний при правительстве Кыргызской Республики;

- Ашимбаев Сабыркул Абасович (1968 года рождения назначен) назначен полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Нарынской области Кыргызской Республики;

- Бузурманкулов Айбек Мырзакеримович (1983 года рождения) назначен полномочным представителем правительства Кыргызской Республики в Таласской области Кыргызской Республики.