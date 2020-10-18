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Кулов перешел в команду Садыра Жапарова?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Экс-премьер-министр Феликс Кулов предложил перенести дату парламентских и президентских выборов в Кыргызстане на неопределенное время. Свое мнение об этом он высказал на странице в соцсети.

По его словам, это необходимо сделать, чтобы избежать и не повторить ошибок прошедших выборов.

"Депутаты в спешке обсуждают и хотят внести изменения в конституционный закон "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" по трем основным позициям: о сокращении избирательного порога с 7 до 5 или 3 процентов и денежного залога с 5 млн до 2 или 1 млн сомов. Также запретить масштабное использование формы 2.

Однако, никто не предлагает рассмотреть вопрос о переносе даты выборов. На данный момент это самый острый вопрос, могущий перерасти потом в большую и очень серьёзную дестабилизирующую проблему.

Сегодня кому не лень, в их числе даже популярный российский астролог (причем многие её прогнозам доверяют), прогнозируют, что худшие времена для нашей страны еще впереди. Тем более на фоне политического и экономического кризисов все эти опасения небезосновательны.

Очень хочу ошибиться, но на этом неблагоприятном фоне при наличии не остывших революционных протестов "ломать систему до конца"; молодёжи, которая с настороженностью ждет, как бы не быть обманутой в своих максималистских ожиданиях и готовых пойти в очередной "последний и решительный бой" за очередным лидером, проводить выборы в указанные сроки нежелательно!

Получается, что парламентские выборы закончатся как раз перед новым годом. Пока будут подводиться итоги, разборки, споры, пересчеты голосов вручную, наступит завершающая предвыборная неделя президентской гонки. И практически сразу после новогодних дней отдыха- выборы Президента. Мягко говоря, дурдом", - заявил Кулов.

В этой связи экс-глава правительстве предлагает первоначально внести в действующий закон о выборах ряд изменений.

"Решение очень простое, его я предлагал раньше. Поэтому повторюсь. Поскольку сейчас депутаты обсуждают о внесении вышеуказанных изменений в закон о выборах, надо принять вначале отдельный конституционный закон о приостановлении даты выборов, до принятия ими Закона "О внесении изменений и дополнений в Закон "О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики."

Это сложно, но понятно я написал для юристов парламента. А если сказать проще, то речь идёт о том, что пока депутаты обсуждают что да как, пусть примут закон пока выборы не проводить.

Другой вариант: максимально быстро, насколько позволяют установленные процедуры, внести в действующий закон о выборах, наряду с предложениями о пороге, залоге, форме 2 нормы, регулирующие определение даты выборов в форс-мажорных ситуациях, таких, в которых мы сегодня оказались.

В конечном итоге, на мой взгляд, выборы и парламента и Президента целесообразно провести, в том числе, исходя из экономии средств, в один день.

Как вариант для обсуждения и, естественно, для "диванных" экспертов, предлагаю день двойных выборов определить воскресенье 14 февраля. Молодежи этот день, думаю, должен понравиться", - написал он.

Напомним, перед тем, как занять должность исполняющего обязанности президента Садыр Жапаров также говорил, что планирует провести конституционную реформу, в частности, сократить количество депутатов и ввести одномандатную систему. Позже он поменял свою точку зрения, заявив, что проведет соответствующую реформу к последующим выборам.

Не исключено, что глава государства Жапаров вновь пришел к первоначальной мысли и решил посредством авторитетных экспертов внести ее на обсуждение общественности.


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URL: https://www.vb.kg/393227
Теги:
выборы, Кыргызстан, Садыр Жапаров, Феликс Кулов
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