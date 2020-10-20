Фильмы из Кыргызстана стали лауреатами международного кинофестиваля

В российском Смоленске завершился 5-й Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC". Наградами на нем были отмечены и работы кыргызских режиссеров.

Нынешний фестиваль проводился при финансовой поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). Его конкурсная программа была разделена на несколько тематических блоков: "75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне " (эта тема стала центральной на "Евразия.DOC"), "Они рядом" - работы о детях и подростках с особенностями развития, "Человек. Правда жизни" - включала в себя фильмы, показывающие жизнь такой, какая она есть, - не всегда простую, но всё-таки не безысходную, наполненную подчас плохо понятными нам смыслами, "Человек, общество, политика" - блок, объединивший достаточно проблемные картины из разных стран.

Приветствуя участников от имени Международного союза неправительственных организаций "Ассамблея народов Евразии", глава АНЕ Андрей Бельянинов сказал: "В настоящее время участились попытки фальсификации и дегероизации истории Второй мировой и Великой Отечественной войн, принижающие героические свершения, решающую роль и вклад народов Советского Союза в победу над фашизмом. Противостоять этому направлению мыслей и действий – одна из задач, которую ставит и решает фестиваль средствами документального кино. Рад, что в вашем лице мы приобрели сегодня новых друзей и единомышленников".

"За пять лет проведения фестиваля, - заявил его программный директор, президент Продюсерского центра "Студия Третий Рим"" Валерий Шеховцов, - я убедился в том, что интерес к кинодокументалистике растет, особенно, хочу это отметить, среди молодежи. То есть жанр документального кино, которому некоторые критики пророчили роль некоего творческого водораздела между поколениями, не стал таковым. Молодежи интересно документальное кино, молодежь снимает документальное кино, запрос на "документальную правду" у молодежи высок. Поэтому среди авторов и фестиваля "Евразия.DOC", и конкурса короткометражек "Евразия.doc: 4 минуты" много молодых".

Всего же, по словам Шеховцова, за прошедшее пятилетие в адрес фестиваля было подано 596 заявок из 32 стран. Финалистами стали 114 фильмов из 23 стран, в том числе из Кыргызстана.

На сей раз от Кыргызстана была удостоена специального диплома "За лучший фильм-портрет"" лента "Подсолнух" режиссера Чынгыза Сулумбекова. А диплом лауреата получил фильм "Далеко" режиссера Айназ Турдуматовой.

"Одинокий старик живет в старом вагончике. Каждый день он работает в поле и каждый день он кому-то пытается дозвониться. Слушая очередные гудки, он рассказывает нам о своей жизни и любви…", - об этом картина "Подсолнух".

"10-летний Самат, несмотря на свой возраст, помогает своей семье. Также он помогает своей бабушке присматривать за братьями и сестрами, так как мама и папа работают в России. В подобной сложной жизненной ситуации оказываются многие кыргызские ребятишки", - так сказано в синопсисе к документальному фильму "Далеко".