Матраимова по соглашению ждет штраф и запрет занимать госдолжности 3 года

Райымбека Матраимова отпустили под подписку о невыезде. Соответствующее решение о мере пресечения накануне принял Первомайский районный суд Бишкека.

Так, постановлением Первомайского райсуда ходатайство старшего прокурора управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры КР удовлетворено.

"Подозреваемому Матраимову Р.Ы. применена мера пресечения в виде подписки о невыезде с его постоянного места жительства до окончания досудебного производства.

Подозреваемый Матраимова Р.Ы. обязался в период нахождения под подпиской о невыезде до окончания досудебного производства: не покидать временное место жительства без разрешения следователя, прокурора, суда, не препятствовать ведению досудебного производства, в назначенный срок являться по вызову", - информируют в пресс-службе суда.

Также постановлением Первомайского райсуда было утверждено Соглашение о сотрудничестве от 20 октября, заключенное между старшим прокурором управления по надзору за оперативно-розыскной деятельностью и следствием Генеральной прокуратуры КР и подозреваемым Райымбеком Матраимовым.

Соглашение подписывалось в присутствии руководителя следственной группы ГСУ ГКНБ КР М.У. и защитника Ниязовой М.

В случае соблюдения подозреваемым Райымбеком Матраимовым условий этого соглашения по настоящему уголовному делу, судом в отношении него по ст.319 ч. 1 УК КР будут применено в качестве основного наказания штраф 5-й категории и в качестве дополнительного наказания - лишение права занимать должности на государственных службах на территории Кыргызской Республики сроком на 3 (три) года.