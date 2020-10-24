Кыргызских мигранток в РФ пригласили на конкурс красоты

Мисс ФМР" - конкурс красоты под таким названием инициировала Федерация мигрантов России. К участию в нем приглашены уроженки стран ближнего зарубежья, работающие на территории РФ.

"В России живет очень много красивых, умных и интересных девушек из разных стран. Для них мы и запускаем этот конкурс", - заявили в ФМР. И пояснили условия: "Для того, чтобы оставить заявку на участие, нужно зайти на сайт - miss.fmr-online.ru, заполнить анкету и разместить одно фото. Очень просим вас добавлять свои реальные фотографии без большого количества фотошопа или фильтров. Также важно указать в анкете свою страницу в Инстаграм".

Конкурс будет проходить в три этапа. Прием заявок до 26 октября, онлайн-голосование – до 4 ноября, когда любой желающий сможет зайти на данный сайт и оставить свой голос за участницу, которая ему понравится. По итогам голосования будут выбраны 12 финалисток с наибольшим количеством голосов. На заключительную церемонию финалисток пригласят в Москву (если среди них будут девушки из российских регионов, то руководство Федерации мигрантов РФ оплатит билеты и гостиницу).

Финальный этап состоит из трех конкурсов: самопрезентация, национальный костюм и творческий конкурс. По их результатам будут выбраны "Мисс ФМР 2020", "Вице-Мисс ФМР 2020" и финалистка, которая получит Приз зрительских симпатий.

В Координационном совет кыргызской диаспоры Москвы и Московской области выразили надежду, что на призыв ФМР принять участие в конкурсе откликнутся и девушки-кыргызстанки. "Сегодня в России трудится немало наших соотечественниц, которые способно достойно и успешно представлять родную республику на этом состязании", - уверены в КС.

Остается добавить, что это уже не первый конкурс, инициируемый в последнее время ФМР среди мигрантской общественности в РФ. Так, в данный момент Федерация мигрантов России завершает прием заявок на ежегодную премию "Наш Герой". Одним из претендентов на ее получение стал гражданин Кыргызстана Асылбек Акматов. В августе прошлого года он в городе Видное Московской области принял участие в эвакуации жильцов многоквартирного дома, в котором возник пожар. В результате совместных усилий сотрудников МЧС и оказавшихся поблизости трудовых мигрантов было спасено около сорока человек, среди них и дети.