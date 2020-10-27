В Кемине неизвестный украл имущество, принадлежащее кирпичному заводу

Оперативниками Кеминского района задержан 30-летний С.А. житель Чуйской области. Его подозревают в краже имущества кирпичного завода. Об этом сообщили в ГУВД Чуйской области.

Как уточняется, 17 октября 2020 года в ОВД Кеминского района с заявлением обратился 31-летний С.Д. житель села Борду, который просил принять меры отношении неизвестных лиц, укравших вечером 16 октября 5 аккумуляторов и механическое устройство, принадлежащие кирпичному заводу расположенного на территории Кеминского

района.

- Сумма причинённого ущерба устанавливается. Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП ОВД Кеминского района по

признакам преступления предусмотренного ст. 200 (кража) УК Кыргызской Республики. Было начато досудебное производство. Во время следствии задержанный дал признательные показания. Задержанный водворён в ИВС, - говорится в сообщении.