Ряд партий Кыргызстана потребовали провести выборы 20 декабря

Ряд партий Кыргызстана объединились в общественно-политическое движение "Умут" и выдвинули требования к действующей власти. Об этом представители движения, члены партий "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Социал-демократы", "Замандаш" заявили сегодня на пресс-конференции в АКИpress.

В резолюции движения следующие требования:

- провести повторные выборы в Жогорку Кенеш 20 декабря;

- и.о. президента Садыру Жапарову – подписать закон "О выборах президента и депутатов ЖК", где уменьшается - избирательный порог до 3%;

- привлечь МВД, Генпрокуратуру, ГКНБ за бездействие 4 октября во время подкупа и использовании админресурсов;

- прекратить давление на ЦИК;

- Жогорку Кенешу – самораспуститься;

- вернуть партиям избирательный залог.

Представители движения заявили, что если их требования не будут услышаны, тогда акции протестов продолжатся. По словам участников, их поддержали 15 партий, включая "Мекен Ынтымагы", "Бутун Кыргызстан", "Реформа", "Социал-демократы", "Замандаш", "Эгемендуу Кыргызстан", "Тынчтык", "Бийлик Элге", "Народно-демократическая партия Кыргызстана", "Зеленые", "Глас народа", "Бийлик жаштарга", "Либерально-демократическая партия Нур" и т.д.