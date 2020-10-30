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Кыргызстану прогнозируют рост ВВП в ближайшие два года

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- Евгений Денисенко
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Евразийский банк развития прогнозирует рост ВВП Кыргызской Республики в среднем на 4,4 процента в год в 2021–2022 годах после его снижения в текущем году на 5,9 процента. Об этом сообщается в макроэкономическом обзоре по КР, подготовленном Дирекцией по аналитической работе ЕАБР.

В обзоре отмечается, что ВВП Кыргызстана в январе-июне текущего года сократился на 5.3 процента по сравнению с прошлогодним показателем. Действие карантинных ограничений внутри страны, снижение внешнего спроса и трудности с транспортировкой, а также сокращение притока денежных переводов трудовых мигрантов обусловили сжатие потребительского спроса и инвестиций. А закрытие границ с Китаем в начале года предопределило уменьшение запасов материальных оборотных средств, что вызвало дополнительное сокращение валового накопления.

В ЕАБР считают, что влияние данных факторов в совокупности с изменением потребительских привычек будет носить продолжительный характер. Возврат к докризисному уровню производства ожидается в течение 2021–2022 годов- в 4,3–4,5 процента. А разрыв выпуска останется отрицательным на всем горизонте прогнозирования.

Темп прироста индекса потребительских цен в первой половине текущего года несколько ускорился под влиянием эффекта переноса валютного курса, временного ажиотажного спроса населения на отдельные товары и удорожания зерна и изделий из него. К концу 2020 года аналитики ЕАБР ожидают увеличения инфляции до 5,9 процента, главным образом вследствие обесценения национальной валюты и роста стоимости продовольственных товаров.

Значительно ограничивать инфляционные процессы в среднесрочной перспективе будет сдержанный внутренний и внешний спрос на товары длительного пользования. В результате при стабилизации курсовой динамики темп прироста индекса потребительских цен замедлится до 4,1 процента по итогам 2021 года и начнет постепенно восстанавливаться по направлению к цели Национального банка Кыргызской Республики (5,0–7,0 процента) по мере ослабления дезинфляционных факторов.

В обзоре также отмечается, что риски остаются повышенными и смещенными в сторону ухудшения прогноза из-за неустойчивости наметившегося восстановления экономической активности на фоне сохраняющейся угрозы масштабной второй волны пандемии, обострения американо-китайских отношений и усиления санкционной риторики в отношении России. Негативное влияние последних может транслироваться в экономику Кыргызской Республики через каналы денежных переводов и торговли.

Евразийский банк развития - международная финансовая организация, учрежденная в 2006 году. Цели - содействие развитию рыночной экономики государств-участников – Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану, России и Таджикистану, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов.


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URL: https://www.vb.kg/393664
Теги:
ВВП, Кыргызстан, ЕАБР
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