Мировая премьера фильма "Акыркы коч" состоится на МКФ в Таллине

Мировая премьера кыргызского фильма Бакыта Мукула и Дастана Жапар уулу "Акыркы коч" (The Road to Eden) пройдет в рамках МКФ "Темные ночи" в Таллине (Эстония).

Фильм, являющийся совместным детищем Национальной киностудии "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева и общественного фонда "Билимкана", включен в конкурсную программу этого престижного смотра.

Фестиваль в столице Эстонии Tallinn Black Night Film Festival относится к фестивалям класса "А", наряду с МКФ в Берлине, Каннах, Венеции, Москве и другими. Впервые он прошел в 1997 году и к настоящему времени стал одним из крупнейших в Европе. В нынешнем году Таллинский фестиваль пройдет с 18 по 29 ноября, причем, в традиционном для себя формате, в то время как многие фестивали либо уходят в онлайн, либо вовсе переносятся на неопределенный срок.

Сценарий драмы "Акыркы коч" написали сами режиссеры Бакыт Мукул и Дастан Жапар уулу. Съемки стартовали в сентябре прошлого года. Снимались в фильме Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова и другие артисты. Главную роль исполнил Марат Алышпаев. Сопродюсером ленты стала Эльнура Осмоналиева.

Напомним, что в 2014 году в главном конкурсе "Темных ночей" состязался за награды "Коч" ("Переезд") Марата Сарулу, и получил в итоге приз за лучшую режиссуру и приз НЕТПАК. В 2017-м Гран-при МКФ в Таллине взяла картина "Ночная авария" Темира Бирназарова. А вот лента "Песнь древа" Айбека Дайырбекова участвовала в программе "Конкурс дебютов" данного фестиваля в 2018-м.