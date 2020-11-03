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Поговорили? ГКНБ провел "профилактику" с членами ОПГ

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- Виктория Гунгер
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В ходе обысков по местам жительства членов ОПГ дополнительно обнаружено и изъято оружие, боеприпасы. Об этом сообщает Госкомитет нацбезопасности.

Как отмечается, задержания и обыски проходят в рамках продолжающихся оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение противоправной деятельности членов ОПГ, а также недопущения влияния криминальных элементов на общественно-политическую ситуацию в стране.

- Также задержаны два члена ОПГ, с которыми проведены профилактические мероприятия. В настоящее время ГКНБ продолжаются соответствующие мероприятия по нейтрализации деятельности ОПГ, - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/393772
Теги:
ГКНБ, ОПГ, оружие, преступление, Кыргызстан
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