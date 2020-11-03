"Радиофобия" РК или нежелание уступать соседу в энергетическом плане?

"Росатом" построит в Узбекистане атомную станцию на базе современных энергоблоков с реакторами ВВЭР мощностью 1200 МВт. Они относится к поколению "3+" и учитывает требования МАГАТЭ в области безопасности, усиленные после катастрофы в Фукусиме. Соглашение о строительстве было подписано в сентябре 2018 года правительствами России и Узбекистана. Первая в Центральной Азии атомная электростанция будет возведена в Джизакской области, недалеко от озера Тузкан. Введение в эксплуатацию АЭС позволит Узбекистану высвободить часть добываемого природного газа для экспорта, станет базовой основой энергонезависимости страны. Атомная энергетика может стать для республики драйвером экономики и развития. А еще строительство атомной электростанции открывает Узбекистану двери в элитный "ядерный клуб", тем самым республика утвердится на лидерской позиции в центральноазиатском регионе.

Однако такие перспективы радуют далеко не всех, в особенности ближайшего соседа Узбекистана – Казахстан.

Не хотим второй Чернобыль!

Для приоритетной локации будущей АЭС выбран берег озера Тузкан, расположенный в нескольких десятках километров от казахстанской границы. Рядом с Тузканом - Шардаринское водохранилище, водоем стратегической важности, находящейся на трансграничной реке Сырдарья. В Минэкологии Казахстана говорят, что узбекская сторона официально не уведомляла Нур-Султан о планах построить АЭС.

Казахские экологи и активисты бьют тревогу, что строительство атомной станции несет больше рисков, чем потенциальной выгоды. "Масло в огонь" подлила и ситуация с разрушением плотины на Сардобинском водохранилище в мае этого года. Катастрофическое наводнение вызвало новые опасения в связи с рисками, которые может повлечь за собой строительство атомной электростанции в области. Вообще в Казахстане в результате ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне сформировалось отрицательное отношение к использованию атомной энергии,

С доводами казахских активистов не согласны как узбекские, так и международные специалисты. МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) представил отчет по площадке будущей АЭС в Узбекистане. Специалисты отметили, что территория практически идеально подходит под этот энергообъект. Место выбрали по результатам целого годичного цикла изучений – и оно соответствует основным критериям: сейсмика, гидрогеология, почва и наличие воды.

- Мы уже выдали отчет из 18 томов по 250 страниц в каждом. По каждому из строжайших требований МАГАТЭ даны 1000 аргументов. У МАГАТЭ перечислены 15 "неблагоприятных факторов", при наличии которых строительство АЭС под вопросом. Наша нынешняя площадка - что очень редко встречается в мире - полностью свободна от 14 из них. 15-й фактор - подземные воды на расстоянии 6-12 метров от поверхности - легко решается инженерным способом, - отметил гендиректор проектного предприятия "OzGashkLITI" Юлдаш Магрупов.

Инспекторы МАГАТЭ уделяют пристальное внимание строительству АЭС в Узбекистане. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси не раз подтверждал готовность организации оказывать, как и прежде, техническое и экспертное содействие Узбекистану.

В "Росатоме" подчеркивают, что в инженерных изысканиях задействованы не только узбекские и российские специалисты, но и международные эксперты, и весь процесс реализуется согласно международным требованиям и стандартам. Главная задача, чтобы площадка соответствовала всем нормам МАГАТЭ с целью выполнения первостепенного приоритета - обеспечения безопасности.

В МАГАТЭ признают, что "Росатом" - мировой лидер в области атомной энергетики и занимает 67% мирового рынка строительства АЭС, корпорация имеет большой опыт в строительстве АЭС в различных условиях. "Росатом" строит атомные электростанции в Бангладеш, Венгрии, Египте, Индии, Иране, Китае, Нигерии, Турции, Финляндии.

АЭС, которая будет построена в Узбекистане, имеет работающие аналоги в России, которые доказали свою надежность и безопасность. Эта АЭС выдержит землетрясение в девять баллов, падение самолета, наводнение, она полностью защищена от всех внешних воздействий. Защитные системы станции не позволят выйти радиоактивности за пределы реакторного блока. Усиленны защитные конструкции корпуса, а также подвески и опоры, которые помогают противостоять сильным ударам и предотвращают повреждение оборудования, а также внутренние структуры здания. Мировой опыт строительства и эксплуатации атомных электростанций показывает, что выбор проекта ВВЭР-1200 для Узбекистана основан на факторах безопасности и надежности.

Ни себе, ни людям

Впрочем, недовольство казахской стороны обусловлено не только боязнью ядерной или экологической катастрофы. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что в атомном проекте России в Узбекистане есть и экономическая, и политическая подоплека.

- Казахстан в течение долгого времени изъявлял желание, чтобы на его территории построили АЭС средней мощности. При этом там были подписаны соглашения о намерениях, однако ничего из этого не произошло. Так называемая многовекторность мешает Казахстану реализовывать собственный потенциал. А Ташкент - напротив, очень динамично взаимодействует с Москвой в этом направлении, - пояснил эксперт.

Еще в 2013 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на совещании по "Стратегии-2050" говорил о необходимости строительства АЭС в стране. Два года спустя тогдашний министр энергетики Владимир Школьник сообщил о возможном строительстве двух электростанций - в районе Курчатова (Восточный Казахстан) и поселке Улкен (Балхаш, Алматинская область). Однако все эти планы так и остались лишь на бумаге.

Ключевыми факторами, которые тормозят строительство АЭС в Казахстане, эксперты считают - недостаточную мотивацию политических и экономических структур республики к решению энергетических проблем, стоимость проекта, и "радиофобию" казахстанцев.

В 2019 году президент России Владимир Путин в ходе встречи со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Но, пока эти планы более чем туманны.