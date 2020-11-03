Сотрудники СБНОН МВД КР задержали наркоторговца

Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР проведена очередная операция по выявлению и пресечению канала сбыта, задержанию наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба СБНОН МВД КР.

По данным пресс-службы, 1 ноября 2020 года в результате проведенных следственно-оперативных мероприятий на посту "Сосновка" Чуйской области задержан гражданин Ы уулу Б 1994 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружены и изъяты вещества со специфическим запахом, весом 700 грамм.

"Согласно заключения судебно-химического исследования изъятое вещество является наркотическим средством "гашиш". В настоящее время осуществляется досудебное расследование по признакам преступления предусмотренного ст. 267 (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики. Задержанный гражданин заключен под стражу. Следует отметить, что 700 грамм гашиша это примерно 2 800 доз, и если указанная партия наркотиков попала на рынки сбыта на территории республики, последствия были бы плачевные, примерно 3000 молодых людей могли употребить и стать зависимыми", - говорится в сообщении СБНОН МВД КР.