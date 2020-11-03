Садыр Жапаров обвинил представителей НПО в черном пиаре

Противников конституционной реформы много. Много тех, кто хочет оставить эту систему, в которую во все ветви власти можно будет приводить родственников. Мы должны создать условия, когда в каждом министерстве будут работать по специальности, тогда мы двинемся вперед. Об этом на встрече с жителями Оша сказал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров.

Глава государства высказался о тех, кто, по его мнению, "устраивает черный пиар".

"Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть, хотим превратить в Туркменистан и пишем Конституцию за закрытыми дверями. Это не так. В течение 15 дней мы вынесем на палату Жогорку Кенеша проект, мы ранее думали, что ЖК рассмотрит и в скором времени проведем конституционную реформу, но ряд представителей НПО высказывают мнение, что парламент после 28 октября не сможет принимать законы. Поэтому мы создадим Конституционный совет, куда будут включены все заинтересованные лица, обсуждение будет проходить не за закрытыми дверями, каждый день заседания совета будут транслироваться в прямом эфире", - отметил он.

Жапаров добавил, что каждый гражданин может внести свои предложения, которые будут рассмотрены советом.

Источник: akipress.org