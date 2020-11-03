Погода
$ 82.64 - 83.01
€ 95.17 - 96.67

Садыр Жапаров обвинил представителей НПО в черном пиаре

138  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Противников конституционной реформы много. Много тех, кто хочет оставить эту систему, в которую во все ветви власти можно будет приводить родственников. Мы должны создать условия, когда в каждом министерстве будут работать по специальности, тогда мы двинемся вперед. Об этом на встрече с жителями Оша сказал и.о. президента, премьер-министр Садыр Жапаров.

Глава государства высказался о тех, кто, по его мнению, "устраивает черный пиар".

"Представители НПО всегда были в оппозиции, и в этот раз они выступают против и устраивают черный пиар, пишут на зарубежных сайтах, что мы узурпируем власть, хотим превратить в Туркменистан и пишем Конституцию за закрытыми дверями. Это не так. В течение 15 дней мы вынесем на палату Жогорку Кенеша проект, мы ранее думали, что ЖК рассмотрит и в скором времени проведем конституционную реформу, но ряд представителей НПО высказывают мнение, что парламент после 28 октября не сможет принимать законы. Поэтому мы создадим Конституционный совет, куда будут включены все заинтересованные лица, обсуждение будет проходить не за закрытыми дверями, каждый день заседания совета будут транслироваться в прямом эфире", - отметил он.

Жапаров добавил, что каждый гражданин может внести свои предложения, которые будут рассмотрены советом.

Источник: akipress.org


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/393780
Теги:
НПО, Ош, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  