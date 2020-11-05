"Дружинников, участвовавших в сохранении порядка, затягивает политика"

Наши кыргызстанцы могут вершить революцию и быстро объединятся в одно целое. Но все же на данный момент ситуация остается взрывоопасной: идет эпидемия, готовятся выборы. Все в комплексе может дать импульс к взрыву. Об этом на международной онлайн-конференции "Молодежь - движущая сила в развитии государства" сообщил активист и председатель международного общественного объединения "Люди Мира"

При этом, активист отмечает, что тех дружинников, которые участвовали в сохранении порядка, все больше затягивает политическая жизнь.

- Конечно, такие люди, необходимы стране. Они являются тем фундаментом, на который нужно равняться. Молодежь сейчас в большем тренде, чем бывшая политэлита. Однако последняя, к сожалению, финансово управляет ей, подогревая в определенных моментах, - отмечает Ташматов.

По его мнению, молодые политики, которые появились в КР – хороший показатель.

- Но насколько они самостоятельны в своих решениях, сказать сложно. Ведь финансово молодежь все же зависима, денег у них нет. Чтобы у них была залоговая сумма на выборы, нужна финансовая подушка. В итоге за ними стоят старые политики. По этой причине у нас в стране ничего не меняется. Чтобы в стране что-то стало развиваться, нужны простые ребята. Нужно вводить в политическую жизнь волонтеров и дружинников, - пояснил Ташматов.

Ну главное, считает активист, все это может исправить лидер, способный объединить всех и начать развивать страну, не допуская новых переворотов.

Отметим, что организаторами мероприятия выступил Фонд "Евразийцы - новая волна".