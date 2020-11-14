Россия предоставила Минздраву КР 500 комплектов ПЦР-тест систем

В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией правительство Российской Федерации направило в Минздрав КР 500 комплектов ПЦР-тест систем. Об этом сегодня сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Представители возглавляемой им делегации встречали груз в международном аэропорту "Манас".

"500 комплектов систем ПЦР-тестирования, присланных из России, хватит на 50 тысяч лабораторных исследований. Мы благодарны Российской Федерации за поддержку в сегодняшней сложной эпидемиологической ситуации", - сказал заместитель министра.

Отмечается, что в ходе рабочего визита первого вице-премьера Артема Новикова в Россию он встретился с главой Роспотребнадзора, главным санитарным врачом Анной Поповой. Стороны обсудили сотрудничество в борьбе с COVID-19 и эпидемиологической безопасности. В результате этой встречи Российская сторона предоставила Кыргызстану 50 000 ПЦР-тестов в качестве гуманитарной помощи.