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В Египте обнаружена сотня саркофагов с мумиями

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- Виктория Гунгер
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Более сотни саркофагов, погребальные принадлежности, десятки статуэток возрастом более двух с половиной тысячелетий: новые находки египетских археологов, сообщает РИА Новости и Euronews.

Ученые вскрыли три погребальных колодца глубиной около 12 метров. Сохранность артефактов называют отличной.

Ученые предполагают, что где-то в этом районе была большая мастерская по производству саркофагов из местной древесины. Ели ее обнаружат, она может войти в ряд крупнейших и ценнейших находок в истории египтологии.

Специалисты уже много месяцев не прекращают раскопки в гигантском некрополе Саккары, в 16 км к югу от Пирамид. Неподалеку оттуда располагался Мемфис, который был столицей Древнего Египта в период расцвета этой цивилизации. По словам ученых, пока обнаружено лишь около одного процента артефактов, которые могут скрываться в Саккаре.


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URL: https://www.vb.kg/394111
Теги:
Египет, наука, археология, учения, Кыргызстан
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