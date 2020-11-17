Кыргызстанка стала лауреатом конкурса красоты в Москве

В Москве подведены итоги состязания среди девушек, инициированного Федерацией мигрантов России. В тройку лучших, сообщили в ФМР, вошла уроженка Кыргызстана Камила Полотбекова.

Конкурс красоты и таланта "Мисс ФМР 2020" проходил в несколько этапов: прием заявок, онлайн-голосование, выбор финалисток с наибольшим количеством голосов. Финальный этап также состоял из трех конкурсов: самопрезентация, национальный костюм, творчество. В этих испытаниях приняли участие десять представительниц Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Они рассказали о традициях своих народов, продемонстрировали их национальные одежды, выступили с творческими номерами.

В результате титул "Мисс ФМР 2020" получила уроженка Таджикистана Фатима Каладорова, а "Вице-Мисс ФМР 2020" стала Диана Бадыргы, представлявшая Россию, Республику Тыва. Также состоялось торжественное награждение кыргызстанки Камилы Полотбековой , завоевавшая Приз зрительских симпатий.

Всем девушкам подарили ценные подарки от Федерации мигрантов России и вручили сертификаты об участии в конкурсе. Все участницы также получили сертификаты на дополнительное образование и курсы повышения квалификации в Московском финансово-юридическом университете. А от имени спонсоров были вручены денежные сертификаты.

"Цель проведения этого конкурса – содействие укреплению межнациональных и межконфессиональных связей и формирование добрососедских отношений между разными народами, проживающими в России, - подчеркнули в ФМР. - Важно отметить, что онлайн-трансляцию конкурса посмотрели сотни человек. Руководство Федерации мигрантов России благодарит вас, дорогие зрители, за активное участие и поддержку!".

Оргкомитет в свою очередь вручил благодарственные письма членам жюри, в числе которых - заместитель председателя Совета муфтиев России, председатель автономии татар Москвы Фарит Фарисов, заместитель начальника Управления информацией и общественными связями ГУВД по Москве Светлана Серкина, представитель Международной организации по миграции Абдусаттор Эсоев и другие.