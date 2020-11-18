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Закон "О профсоюзах" может лишить КР $ 100 млн в год (видеообращение)

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- Виктория Гунгер
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Представители профсоюзов Кыргызстана сняли открытое обращение к депутатам и власти страны.

Они отмечают, что 5 ноября 2020 года во втором чтении принят закон КР "О профессиональных союзах" в новой редакции. Этот законопроект лишает трудящихся права на свободу объединения и грубо нарушает Конвенции Международной организации труда №87 "О свободе объединения и защите права на объединения в профсоюзы", №98 "О применении принципов права на объединение в профсоюзы и на ведение коллективных переговоров".

- Принятие данного закона может повлиять на участие Кыргызстана в программе ВСП +. Этот статус Кыргызстан получил от Евросоюза в начале 2016 года. Он дает право кыргызским производителям экспортировать в Европу по нулевым тарифным ставкам порядка 6 тыс. товарных позиций. Ранее, по данным Минэкономики, кыргызские экспортеры уплачивали таможенную пошлину в размере 14,6 процента по некоторым видам фруктов и овощей, и 5–9 процента на предметы одежды, - отметил глава ЦК Горно-металлургического профсоюза КР Эльдар Таджибаев.

Он напомнил, что ежегодно товарооборот между КР и ЕС составляет порядка 1 млрд долларов США, из них около 100 млн долларов - экспорт по программе ВСП+. В основном по нулевой ставке экспортируются фасоль, войлочные изделия, мед, сухофрукты, овощи и др.

- Одним из условий предоставления данного статуса является исполнение обязательств по 27 международным конвенциям по правам человека, эффективному управлению, трудовым и экологическим стандартам. В случае принятия закона, работающие граждане, учащиеся и пенсионеры потеряют право на свободу объединения. Так как указанный законопроект ограничивает права граждан на объединение, устанавливает жесткие рамки и условия деятельности представительных органов работников, - подчеркивает Таджибаев.

Глава ЦК ГМПК сделал акцент, что ранее правительством КР дано отрицательное заключение по данному проекту, а также руководству страны направлены возражения Международной организации труда, международных объединений профсоюзов, неправительственных организаций и др.

- Собрано более 70 тысяч подписей граждан против данного законопроекта, - добавил он.

В своем видеообращении профактив обратился к депутатам с предложением отклонить законопроект.


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URL: https://www.vb.kg/394209
Теги:
закон, законопроект, парламент, профсоюзы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
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