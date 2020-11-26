Среди заболевших коронавирусом в РФ вновь есть и кыргызстанцы

В России вновь обострилась ситуация по коронавирусу. Среди тех, у кого выявлено это опасное заболевание, вновь, как и минувшей весной, есть и выходцы из Кыргызстана.

Об этом сообщают в общественных организациях кыргызской диаспоры в РФ.

"В основном среди заболевших соотечественников – пожилые, старше 60 лет. Но есть и люди среднего возраста, и молодежь. Правда, такие переносят коронавирус в более легкой форме, зачастую обходятся без госпитализации. Возможно, кому-то из них силы придает и внутренняя мотивация. Ведь они приехали сюда зарабатывать деньги для себя и близких, и им, как говорится, нельзя расслабляться. А у граждан старшего возраста уже и физические ресурсы не те, их состояние усугубляется различными хроническими болезнями. Помогаем нуждающимся, чем можем", - говорит председатель межрегионального общественного объединения "Кыргыз биримдиги" Абдыганы Шакиров.

"Немалый опыт такой поддержки был наработан в минувшие месяцы, в первый пик пандемии. В этот период сформировалось сообщество врачей-кыргызстанцев, которые работают в российской системе здравоохранения. К ним мы направляем тех, кто обращается к нам, и они оказывают заболевшим необходимую консультационную, а иногда и практическую помощь. Тяжело больные госпитализируются наравне со всеми другими", - рассказал экс-посол Кыргызстана в России Раимкул Аттокуров.

"Коронавирусная инфекция внесена в список общественно опасных заболеваний, поэтому её лечение должно быть полностью подконтрольно государству. Это значит, что помощь пациентам можно оказывать исключительно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Согласно закону об ОМС, такой вид страхования положен иностранцам с разрешением на временное проживание или видом на жительство, а также беженцам и гражданам стран ЕАЭС, работающим в России по трудовым договорам. Мигрантам из других государств, работающим по патентам, полис ОМС не положен. Вместо него они обязаны иметь полис добровольного медицинского страхования (ДМС). Но законом гарантирована любому приезжему вне зависимости от его статуса бесплатная экстренная помощь, в случаях, когда болезнь или травма несут угрозу жизни. Такого пациента госпитализируют и вылечат бесплатно.", - проинформировали в "Форуме переселенческих организаций" (Международное общественное движение содействия мигрантам и их объединениям).

И в таких случаях на помощь – с приобретением медикаментов, продовольственным обеспечением и так далее - также приходили и приходят диаспоральные общественные организации. По словам Раимкула Аттокурова, активисты их Координационного совета вместе с Федерацией мигрантов России развозили сформированные ею продуктовые наборы особо нуждающимся соотечественникам, содействовали уходу за ними на дому.

Аналогичные заботы берут на себя и сотрудники посольства, представительства Госслужбы миграции КР в РФ. Здесь напомнили, что в минувшие месяцы на нужды соотечественников в России в связи пандемией из бюджета КР выделялось 10 миллионов сомов. Они направлялись на поддержку кыргызстанцев, оказавшихся в трудной ситуации, покупку им продуктов, средств индивидуальной защиты. Помогали и тем, кто начинал болеть. В целях такой поддержки был заключен заключили меморандум с Международной организацией по миграции.

В Департаменте здравоохранения Москвы уточнили, что если коронавирус обнаружат у человека, живущего в хостеле или общежитии, то его доставят в обсерватор, а при тяжелом состоянии поместят в стационар. Людей, которых лечат амбулаторно, фотографируют, чтобы контролировать, соблюдают ли они изоляцию.